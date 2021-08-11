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Колишнього мера Чорткова спіймали за крадіжкою лука з чужого городу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Людмила Гаврилюк Людмила Гаврилюк кореспондент
11 серпня, 22:10
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Колишній градоначальник запевняє, що просто переплутав город
Господар овочів заблокував виїзд колишньому чиновнику зі своєї ділянки і дочекався поліції / Колаж "Сегодня"
Господар овочів заблокував виїзд колишньому чиновнику зі своєї ділянки і дочекався поліції / Колаж "Сегодня"

Житель Чорткова (Тернопільська область) зловив на своєму городі... колишнього мера міста. На момент затримання колишній градоначальник встиг зрізати кілька головок капусти і викопати 127-м головок цибулі.

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Про це повідомляє телеканал " Україна 24 ".

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"4 серпня, незважаючи на дощову погоду, до мене на город пробрався наш колишній мер Михайло Вербицький і нарвав собі 127 цибулин і кілька головок капусти. Зібраний урожай він намагався вивезти на своєму автомобілі "Нива", – написав на своїй сторінці в Фейсбук господар врожаю.

Розгніваний житель Чорткова заблокував виїзд "Ниви" і викликав поліцію. Правоохоронцям зловмисник, якого спіймали на гарячому, розповів, що... просто переплутав город.

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Тепер його чекає суд, а крадений урожай поліція поки конфіскувала.

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