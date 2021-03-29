Колишній глава ПриватБанку оголошений у розшук – ЗМІ

Колишнє керівництво ПриватБанку ще до націоналізації підозрюють в розкраданні 8 млрд гривень

Підозрюваний в розкраданні коштів в особливо великих розмірах ексглава правління ПриватБанку Олександр Дубілетоголошений у розшук.

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Про це РБК-Україна повідомило джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За його словами, відповідну постанову про розшук Дубілета винесло Національне антикорупційне бюро України, яке веде розслідування справи ПриватБанку.

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Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку у справі про розкрадання 136 млн грн, серед них і Дубілет. Пізніше його запідозрили вже у розкраданні 8 млрд гривень в 2016 році.

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Як повідомлялося раніше, колишній заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко намагався покинути Україну на приватному літаку, вилетівши з Дніпра. Однак лайнер здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де колишньому топменеджеру було оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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