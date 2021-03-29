Колишній глава ПриватБанку оголошений у розшук – ЗМІ

Підозрюваний в розкраданні коштів в особливо великих розмірах ексглава правління ПриватБанку Олександр Дубілетоголошений у розшук.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
За його словами, відповідну постанову про розшук Дубілета винесло Національне антикорупційне бюро України, яке веде розслідування справи ПриватБанку.
Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку у справі про розкрадання 136 млн грн, серед них і Дубілет. Пізніше його запідозрили вже у розкраданні 8 млрд гривень в 2016 році.
Як повідомлялося раніше, колишній заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко намагався покинути Україну на приватному літаку, вилетівши з Дніпра. Однак лайнер здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де колишньому топменеджеру було оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
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