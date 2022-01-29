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Панує дідівщина. Що відомо про частину, в якій служив дніпровський стрілок Рябчук (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні Олена Гончаренко Олена Гончаренко Корреспондент
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29 січня, 08:39
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На військову частину скаржаться й колишні солдати

Що стало останньою краплею, коли ненависть до товаришів переросла у вбивство? Після жорстокого розстрілу на "Південмаші" у Дніпрі почала ширитися версія, що Артемія Рябчука цькували інші солдати. Пізніше про подібні факти почали говорити й військові, які служили в підрозділі раніше. Кореспондентка "Сьогодні" Олена Гончаренко поспілкувалася з тими, хто переконує, що відчув на собі знущання товаришів по службі.

Одна з версій стрілянини

Він прокинувся серед ночі на годину раніше за всіх. А потім упритул розстріляв п'ятьох, стількох же й поранив. Що змусило хлопця вбивати своїх? Чи не одразу поширилась версія — товариші цькували Артемія Рябчука. Це визнає й командування Нацгвардії.

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"У нього був конфлікт приблизно три тижні тому, точніше не у нього, а між двома військовослужбовцями, в який затриманий втрутився, щоб розборонити. Про це він доповів командиру свого взводу", — розповів екскомандувач Національної гвардії України Микола Балан.

Керівники нібито на це не відреагували. А товариші почали обзивати "стукачем". Тоді він і помстився. Чи дійсно цькували Артемія? Солдатів його частини перевіряють на поліграфі.

Дідівщина у військовій частині

Про факти дідівщини в частині, де сталася трагедія, почали говорити й інші військові, які раніше служили там.

"Кричали: ви ніхто, ви прийшли служити, ви тут раби", — каже демобілізований Назар.

Назар демобілізувався з цієї частини торік. За його словами, крадіжки, цькування й побиття — звична справа для частини.

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"Хлопці, які тільки прийшли служити, там не захотіли те робити те, — було рукоприкладство. Це все знали командири рот, командири батальйонів. Це все загасало", — згадує Назар.

Систематично гнобили й навіть доводили до самогубства. Сергій Косяк допомагає тим, хто зіткнувся зі знущанням у казармах. І каже: лише з цієї частини до нього зверталося з десяток колишніх призовників.

"Починаючи від сексуального домагання — закінчуючи просто маячними речами. Цькували, залякували звільнити за статтею, мало не в психлікарню віддати. Командири цих частин відчувають абсолютну владу", — каже голова ГО "Міжнародний центр допомоги" Сергій Косяк.

Дідівщина в армії відома ще з Радянського Союзу, й досі тягнеться в українські казарми. Експерти пояснюють причину. Військових психологів в армії не вистачає. Бракує й самих строковиків, тому часто призивають усіх поспіль А вже в частині нормального діалогу між керівниками та солдатами немає.

"Якщо у військового строкової служби є біда і він звертається, йому кажуть, якщо є проблема — ось лейтенант, ти до нього йдеш і він має вирішувати. Це так має бути. А насправді — багато нецензурної лайки, знецінення: "ти ніхто, звати тебе ніяк, береш ганчірку і йдеш мити туалет", — розповів військовий психолог Андрій Кузенчук.

Артемій Рябчук, коли розповідає деталі розстрілу, — не усвідомлює, що накоїв, зауважують психологи, і про скоєне не жалкує. Чи можна було запобігти трагедії, якби із хлопцем розмовляли? Як він пройшов медогляд, зокрема, у психіатра? Це з'ясує спеціальна комісія.

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Трагедія 27 січня

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його все ж затримали копи.
  • На місці події загинуло п'ятеро людей, ще п'ять – поранено.
  • Стрілець – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений в охороні "Південмашу".
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За їх словами, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти та навіть отримували підвищення.

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