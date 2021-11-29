Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

Цілились в дичину. У Чернігівській області на полюванні застрелили поліцейського

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
29 листопада, 11:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Правоохоронець був поза службою та поїхав на полювання з трьома товаришами
Інцидент стався в Чернігівському районі 28 листопада.
Інцидент стався в Чернігівському районі 28 листопада. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області на полюванні поранили поліцейського. Правоохоронець помер в лікарні сьогодні близько 4-ї ранку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Реклама

Подробиці

28 листопада близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полюваннях в угіддях Чернігівського району 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції зазнав вогнепального поранення.

На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав з трьома товаришами.

Хто винен

За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець здійснив постріл з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.

Реклама

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність), що карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Що забороняється на полюванні:

  • направляти зброю на людину або свійських тварин,
  • передавати її в інші руки, попередньо не оглянувши та не розрядивши,
  • стріляти без потреби,
  • полювати в недозволених місцях і в темний час доби,
  • використовувати немисливську (у тому числі військову) вогнепальну, пневматичну та іншу стрілецьку зброю, а також нарізну вогнепальну зброю.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Як виглядав міст Патона наприкінці 90-х

Детальніше
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 листопада 1991. Відомі чемпіони закликали проголосувати на Всеукраїнському референдумі 1 грудня за незалежну Україну.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

87 420

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.3599

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти