Ціле поле техніки: поблизу України виявлено новий військовий табір РФ (фото)

Росія концентрує біля кордонів України величезні сили. Розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT) знайшли новий польовий табір окупантів у Воронезькій області, де відмічено велике скупчення військової техніки.

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Вони опублікували відповідні знімки, у тому числі і супутникові.

Табір російських військових розташований в районі полігону Погоново, що в 250 км від кордону з Луганською і Харківською областями – він там з'явився в кінці березня-початку квітня. Примітно, що значна частина перекинутої туди техніки відноситься до Центрального військового округу – до Воронежа вона подолала сотні і тисячі кілометрів.

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Військовий аналітик Том Баллок повідомив, що бронеавтомобілі "Тигр" без тактичних знаків вказують або на одну з бригад спецназу ГРУ, або на розвідувальний підрозділ.

"Тигр". Фото: Міноборони РФ

"Неможливо уявити, щоб українські війська почали наступ через російський кордон, а для введення військ на Донбас для підтримки сепаратистських формувань логічніше було б розміщувати їх в Ростовській області. Тому очевидно, що диспозиція російських сил як мінімум у Воронезькій області носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер", – відзначають в CIT.

У свою чергу керівник CIT Руслан Левієв в інтерв'ю BBC Україна розповів, що Росія перекинула туди псковських десантників, мотострілецькі підрозділи з Кемеровської області, Сибіру, Кавказу, Дагестану, танкові з'єднання з центральної частини Росії, ракетні системи "Ураган", "Град" і багато іншого . При цьому він називає відстань в 170 км до України, якщо їхати по дорозі.

"Перелік озброєнь, які стягуються, великий. І він більше наступальний, ніж оборонний ... Це більше схоже на підготовку до наступу, ніж до оборони від наступу", – сказав він.

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Розслідувач також підтвердив, що це новий табір, який сформований зовсім нещодавно, а місцеві жителі кажуть, що це поле завдовжки 3-4 км, повністю заставлене технікою. Там же знаходяться польовий госпіталь, кухня.

Тим часом Росія почала масштабну перевірку своїх військ. Як повідомляли новини "Сьогодні", масштабні навчання пройдуть у ряді регіонів країни – від кордонів з Україною і аж до Камчатки.

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