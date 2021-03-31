Центр дитячого правосуддя планують створити на території резиденції "Конча-Заспа"

На території резиденції "Конча-Заспа" з'явиться пілотний Центр дитячого правосуддя для захисту прав дітей.

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Про це повідомляє уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Центр буде розташовуватися на території державної резиденції "Конча-Заспа" та матиме на меті захист прав дітей, які постраждали від сексуального насильства та експлуатації, щоб підвищити якість збору доказів і мінімізує травматизацію дітей.

За словами Миколи Кулеби, кожна п'ята дитина в Україні стає жертвою різних форм сексуального насильства, і в більшості випадків кримінальні справи по злочинцях не відкриваються або не закінчуються обвинувальним вироком.

"Свого часу США та європейські країни ухвалили рішення змінити підхід до розслідування злочинів проти статевої недоторканості дитини, створюючи максимально дружні стосовно постраждалих дітей центри дитячого правосуддя. Мета цих центрів – єдиний раз, у єдиному місці здійснити збір доказів у справі, а також допомогти дитині та її сім’ї отримати всі необхідні послуги", – підкреслив уповноважений Президента з прав дитини.

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Це буде перший такий центр в рамках пілотного проекту, досвід якого потім буде поширений по всій Україні.

В Україні потрібно відкрити близько 100 таких центрів дитячого правосуддя.

Раніше ми писали, що в Україні посилили покарання за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію.

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Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3908-1, яким запропонували посилити покарання за домашнє насильство.

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