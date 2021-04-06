Церкви закликали не політизувати меморіалізацію Бабиного Яру

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій висловила свою позицію щодо належного вшанування жертв нацизму та комунізму у Бабиному Яру в Києві. Церкви закликали базуватися на загальнолюдських принципах, уникаючи політизації та ідеологізації.

"Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або заради тимчасової політичної чи геополітичної кон’юнктури. Також, меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій", - йдеться у заяві, яку підписали члени ВРЦіРО.

Раніше з подібним зверненням виступили лідери єврейських громад. "Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал та спроби використання теми вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру у політичній боротьбі", - йшлося у зверненні єврейських організацій щодо підтримки меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Обом заявам передувало повідомлення пресслужби Петра Порошенка, в якому п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" виступив категорично проти будь-яких проєктів, які начебто просувають "люди, наближені до Путіна".

Заяву ВРЦіРО підписали (в алфавітному порядку):

Антонюк Валерій Степанович, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів;

Блаженніший Епіфаній (Думенко), предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України;

Блаженніший Святослав Шевчук, головуючий у ВРЦіРО, Отець і Глава Української греко-католицької церкви, верховний архиєпископ Києво-Галицький;

Віталій Кривицький, єпископ Київсько-Житомирський Римо-католицької церкви в Україні;

Горпинчук В'ячеслав Володимирович, єпископ Української лютеранської церкви;

Комендант Григорій Іванович, президент Українського біблійного товариства;

Маркос (Оганесян), єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви;

Паночко Михайло Степанович, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама