Найчастіше коронавірус вражає гіпертоніків: рекомендації кардіолога

Кардіологи прозвали гіпертензію "тихим вбицею". Один стрибок артеріального тиску перевантажує серце у 10-20 разів

Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями обов'язково треба вакцинуватися

Гіпертонія – вже давно стала проблемою не тільки старшого покоління. Серцево-судинні недуги стрімко молодшають. Особливо пильнувати за здоров'ям потрібно тим, хто перехворів на коронавірус.

Про це повідомила кардіологиня, професорка Катерина Амосова під час прямої трансляції "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова. Проєкт, який на діджитал-майданчиках благодійної організації зібрав вже понад 20 мільйонів переглядів.

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Серед пацієнтів кардіологині Катерини Амосової багато тих, хто відновлюється після коронавірусу. Лікарка одразу застерігає їх поберегти серце. Головне уникати занадто різкого навантаження. Радить нарощувати його поступово.



Якщо у людини хворе серце і проблеми із судинами, у разі захворювання на коронавірус, може статися інфаркт або інсульт.

"Саме пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями обов'язково треба вакцинуватися, оскільки вони не тільки належать до групи значно підвищенного ризику смерті від коронавірусу, але й у випадку захворювання на COVID-19 у них у кілька разів підвищується ризик інфаркту та інсульту, на жаль", – говорить Амосова.

Рекомендації кардіологині

Найбільше COVID-19 вражає гіпертоніків. Задовго до пандемії кардіологи прозвали гіпертензію "тихим вбицею". Один стрибок артеріального тиску перевантажує серце у 10-20 разів.

"Зараз, на жаль артеріальна гупертензія помолодішала. І зараз вже у 20 з невиликим років вона вже розпочинається", – зазначила кардіологиня.

Тільки пігулками тиск не вгамувати. Потрібно кардинально змінювати спосіб життя. Позбутися солодкого у раціоні, зайвої ваги, вживати менше солі та більше рухатися. Найкращі тренажери для серця – швидка хода та помірний біг!

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"Не менше 150-ти хвилин аеробного навантаження, тобто ходи в пришвидшеному темпі, за тиждень. Ідеально – 300 хвилин на тиждень", – радить кардіологиня.

Приклад здорового способу життя лікарка бачила з малечку. Її батько – видатний кардіохірург та вчений Микола Амосов, оперував, до речі, до вісімдесяти років. А ще вправлявся з гантелями і виходив на пробіжку.

"Я роблю фізичні навантаження, я хожу пішки по 5-10 кілометрів майже щодня", – поділилася Амосова.

До речі, найбільша частина гіпертоників навіть не здогадується про свою хворобу. Тож Катерина Амосова радить перевірити свій стан під час найближчого візиту до лікаря.

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