Найбільше позиваються на акушерів та хірургів: як компенсують лікарські помилки в Україні

За 10 років довели вину 100 медиків

В Україні ніхто не веде офіційної статистики лікарських помилок, а справи дуже рідко доходять до судів.

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Які шанси у українців отримати компенсацію у разі неналежного виконання обов’язків медиками, з’ясували новини "Сьогодні".

Виявляється, у Кримінальному кодексі навіть немає поняття "лікарська помилка", проте є 11 "медичних" статей про неналежне виконання професійних обов'язків.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, за останні 10 років у судах розглянули лише 135 кримінальних проваджень. Вину понад сотні медиків довели, однак лише 29 ув'язнили.

Найбільше українці позиваються на акушерів-гінекологів, хірургів, анестезіологів і терапевтів.

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Родичам постраждалих від рук медиків слід знати, що вони можуть боротися також за відшкодування коштів, які пішли на лікування та реабілітацію.

До речі, найбільша компенсація, яку стягнули за лікарську помилку за всю історію в Україні, була 400 тисяч гривень, що непорівнянно з Європою і США, де ці суми становлять мільйони доларів.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у Києві судитимуть трьох лікарів Національного інституту раку, дії яких призвели до різкого погіршення стану здоров’я жінки та подальшої смерті.

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