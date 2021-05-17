Частина областей України можуть перейти в "зелену зону" – Шмигаль

За останніми даними, в Україні 243 тис. активних хворих в порівнянні до 420 тисяч на піку епідемії

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Частина областей України найближчим часом може перейти до "зеленої зони" карантину, запровадженногочерез епідемію коронавірусу.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента Володимира Зеленського.

За його словами, зараз майже всі області знаходяться у "жовтій зоні".

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"Черкаська область – єдина у "помаранчевій зоні" за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на "зелений" рівень епідемічної небезпеки", – сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України збирається продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня. Пом'якшення буде можливе тільки після того, як буде вакцинована більшість українців.

Нагадаємо, у Львівській ОДА чекають, що захворюваність ковідом найближчим часом почне зростати, адже люди не дотримувалися карантину на свята.

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