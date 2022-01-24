Частину України накриє снігом: погода 24 січня

Цього дня в усіх областях нашої країни очікується морозна погода, а також сильний вітер

Опади очікуються в деяких областях/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в понеділок, 24 січня, буде холодною. У деяких регіонах прогнозують сніг. Пориви вітру цього дня сягатимуть 12 м/с. Через морозну температуру можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні сніг прогнозують у Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму. На решті території буде хмарно.

На заході очікується 4-8 градусів морозу. На сході прогнозують -3-6 градусів.

У північних регіонах — 4-7 градусів нижче нуля. На півдні очікується -2-5 градусів.

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У Києві опадів не прогнозують, 4-6 градусів морозу, а в Сімферополі — -2-4 градуси.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці: