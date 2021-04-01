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Частину України накриють дощі: де чекати негоди (карта)

1 квітня, 07:23

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Найтепліше буде на заході країни

В Україні сьогодні, 1 квітня, в західних областях очікуються опади, на решті території країни буде сонячно.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від 13 до 16 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 16 до 19 градусів з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 14 до 19 градусів вище нуля. Очікуються дощі.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 12 до 16 градусів тепла.

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Частину України накриють дощі: де чекати негоди (карта)

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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