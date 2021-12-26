Частину України накриють дощі та снігопади: де чекати негоду 27 грудня (карта)

Синоптики прогнозують вітер зі швидкістю 3-8 м/с

Погода в Україні погіршиться. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 27 грудня, на території України буде частково сонячно, але без опадів не обійдеться. Дощ очікується у західних та південних областях, а в деяких містах випаде сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на 27 грудня

Опади очікуються у Львові, Тернополі, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Мукачеві, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Херсоні та Одесі.

Також синоптики прогнозують вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря на півдні становитиме до -2 градусів, на сході – до -10 градусів, на півночі – до -8, а на заході – до -6 градусів.

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У Києві день пройде без опадів. Температура повітря вдень становитиме від -4 до -6 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -13 градусів.

Погода в Україні на 27 грудня. Скриншот

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Чи буде сніг на Новий рік?

30, 31 грудня та 1 січня в цілому по Україні очікується невеликий сніг. Також будуть деякі коливання температури.

Вдень температура повітря може коливатись від 0 до -5, а вночі від -2 до -7. На півдні країни, на Закарпатті, а також на всій території України 31 грудня очікується від -2 до 3 градусів тепла.