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СЬОГОДНІ Новини України

Частину України накриють дощі та снігопади: де чекати негоду 27 грудня (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
26 грудня, 15:04
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Синоптики прогнозують вітер зі швидкістю 3-8 м/с
Погода в Україні погіршиться. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода в Україні погіршиться. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 27 грудня, на території України буде частково сонячно, але без опадів не обійдеться. Дощ очікується у західних та південних областях, а в деяких містах випаде сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на 27 грудня

Опади очікуються у Львові, Тернополі, Вінниці, Хмельницькому, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Мукачеві, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Херсоні та Одесі.

Також синоптики прогнозують вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря на півдні становитиме до -2 градусів, на сході – до -10 градусів, на півночі – до -8, а на заході – до -6 градусів.

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У Києві день пройде без опадів. Температура повітря вдень становитиме від -4 до -6 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -13 градусів.

Погода в Україні на 27 грудня. Скриншот

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Чи буде сніг на Новий рік?

30, 31 грудня та 1 січня в цілому по Україні очікується невеликий сніг. Також будуть деякі коливання температури.

Вдень температура повітря може коливатись від 0 до -5, а вночі від -2 до -7. На півдні країни, на Закарпатті, а також на всій території України 31 грудня очікується від -2 до 3 градусів тепла.

"За попередніми прогнозами, сильних морозів не очікується", – повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Де чекати на морози цієї зими

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і далі на схід до Сумщини.

Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Загалом дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

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