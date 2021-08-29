Частину України накриють сильні дощі: прогноз погоди на 29 серпня

Погода в деяких областях буде сухою і сонячною, а в інший буде прохолодно і дощі

Завтра жителів України чекає і дощ і сонце. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 29 серпня, буде дощовою і прохолодною в частині областей. У той же час в іншій половині країни українців чекає літня спека.

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Про це повідомляє Укргідрметцентр.

Сильні дощі прогнозують у західних областях, частині північних – Волинській та Рівненській областях, а також у Вінницькій і Житомирській областях. Стовпчики термометрів там будуть досягати в середньому 19-23 градусів тепла.

Карта погоди на 29 серпня. Фото: Укргідрометцентр

А ось на Півдні і Сході поки не хоче йти літо – там буде сухою і сонячний день, а повітря прогріється до 27-33 градусів тепла.

Народний синоптик про погодні прикмети

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Найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань стверджує, що народні прикмети по прогнозуванню погоди дійсно працюють.

За його словами, для більш точного прогнозу потрібно дивитися в сукупності на кілька прикмет.

"Всі народні прикмети працюють. Але прогнозувати погоду за ними непросто, одна-дві-три прикмети не дадуть точної картини на тривалий період. Потрібно підібрати сім різних прикмет: по Сонцю, по Місяцю, з поведінки птахів і тварин і тільки тоді робити висновок про те, яка буде погода на тривалий період. Деякі прикмети працюють на день вперед або на кілька годин. Наприклад, якщо в штиль на морі або океані з'являється самотня хвиля – значить десь бушує шторм, який через п'ять-шість годин дійде туди, де з'явилася хвиля", – розповів Горбань.

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