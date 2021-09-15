Чат зі священиками і пожертвування грошей. ПЦУ запустила свій додаток

Православна Церква Україна запустила мобільний додаток "Моя церква", в якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини або молитви і поспілкуватися зі священиком.
Про це свідчать дані в Google Play.
"Моя Церква" складається з п'яти розділів:
- карта храмів (на момент запуску база нараховує близько 5000 храмів ПЦУ).
- Календар церковних свят і важливих подій.
- Щоденні ранкові та вечірні молитви.
- Новини з життя церкви.
- Особистий кабінет – де користувачі можуть персоналізувати додаток, пожертвувати гроші на благодійність, поскаржитися на роботу програми та поспілкуватися в онлайн-чаті зі священиком.
Запуск програми в ПЦУ анонсували ще на початку 2020 року, зробити це вдалося в цьому році.
ПЦУ заборонила священику-сексисту писати в Facebook
Раніше ми повідомляли, що священику Олександру Дедюхина з Полтавщини заборонили робити повідомлення в соцмережах на три місяці через сексистський скандал, в який він потрапив.
Настоятель Свято-Миколаївської релігійної громади шокував своєю позицією щодо абортів – назвав у Facebook недорозвиненими учасників акцій протесту, які вимагають права самостійно розпоряджатися власним тілом.
Після цього на священика посипалися звинувачення в сексизмі. У Полтавській єпархії стверджують, що вивчили публікації Дедюхіна і постановили, що вони розпалюють ворожнечу та шкодять авторитету Православної церкви України.
Тому священикові до 19 серпня офіційно заборонили проведення літургій, а до 6 вересня – публічну діяльність у соцмережах.
Раніше ми писали:
"Це ла*но тут сидить". У Дніпропетровській області священик нахамив глядачам.
Нагадаємо, що Епіфаній перебрався в нову резиденцію, якій більше 100 років.
Також нагадаємо, що під Рівним віруючі не поділили церкву – закінчилося матами, бійкою і поліцією.