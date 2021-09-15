Чат зі священиками і пожертвування грошей. ПЦУ запустила свій додаток

Запуск програми анонсували ще на початку 2020 року, зробити це вдалося лише зараз

У мобільному додатку "Моя церква" є молитви, чат зі священиками і дати церковних свят. Колаж: "Сьогодні"

Православна Церква Україна запустила мобільний додаток "Моя церква", в якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини або молитви і поспілкуватися зі священиком.

Про це свідчать дані в Google Play.

Реклама

"Моя Церква" складається з п'яти розділів:

карта храмів (на момент запуску база нараховує близько 5000 храмів ПЦУ).

Скріншот з програми "Моя Церква"

Календар церковних свят і важливих подій.

Скріншот з програми "Моя Церква"

Щоденні ранкові та вечірні молитви.

Реклама

Скріншот з програми "Моя Церква"

Новини з життя церкви.

Скріншот з програми "Моя Церква"

Особистий кабінет – де користувачі можуть персоналізувати додаток, пожертвувати гроші на благодійність, поскаржитися на роботу програми та поспілкуватися в онлайн-чаті зі священиком.

Скриншот из приложения "Моя Церковь"

Реклама

Запуск програми в ПЦУ анонсували ще на початку 2020 року, зробити це вдалося в цьому році.

ПЦУ заборонила священику-сексисту писати в Facebook

Раніше ми повідомляли, що священику Олександру Дедюхина з Полтавщини заборонили робити повідомлення в соцмережах на три місяці через сексистський скандал, в який він потрапив.

Настоятель Свято-Миколаївської релігійної громади шокував своєю позицією щодо абортів – назвав у Facebook недорозвиненими учасників акцій протесту, які вимагають права самостійно розпоряджатися власним тілом.

Після цього на священика посипалися звинувачення в сексизмі. У Полтавській єпархії стверджують, що вивчили публікації Дедюхіна і постановили, що вони розпалюють ворожнечу та шкодять авторитету Православної церкви України.

Тому священикові до 19 серпня офіційно заборонили проведення літургій, а до 6 вересня – публічну діяльність у соцмережах.

Раніше ми писали: