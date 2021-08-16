Чаус й далі буде сидіти вдома – нове рішення суду

Напередодні підозрюваний скаржився на НАБУ, мовляв, ті порушили норми Кримінально-процесуального кодексу України, не подавши клопотання про його затримання

Суд прийняв рішення не на користь Чауса / Фото: НАБУ

Апеляційний суд Києва залишив під домашнім арештом екссуддю Дніпровського районного суду Києва. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні.

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Адвокати просили скасування підозри їх підзахисному і попросили відведення суди Чорненької. Чаус у свою чергу навіть поскаржився, що погано чує. Але після нетривалої перерви суд відхилив клопотання про відвід.

Суд проводив засідання в закритому режимі, тому про його рішення вже повідомив у Telegram адвокат Ростислав Кравець.

"Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення (Вищого антикорупційного суду. – Ред.) без зміни", – написав він.

Суддя Микола Чаус

Екссуддя Дніпровського суду Микола Чаус фігурує в двох кримінальних провадженнях: НАБУ з 2016 року розслідує справу про вимагання та отримання хабаря Чаусом, в якому суддя є підозрюваним. Особливо він став відомий через закопану банку з грошима.

У той же час СБУ веде розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування у Молдові, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. Суддя визнаний потерпілим у цій справі.

30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чаус підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря. НАБУ завершило справу Чауса і показало момент отримання грошей.

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