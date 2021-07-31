"Чаус? Не чув": Аваков відпочиває в Італії, але не забуває про Україну (фото)

Він розмірковує про українські питання з келихом дорогого вина Luce della Vite 2012 року

Аваков порадив "цінувати справжню, а не минаючу суєту" / Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після звільнення з посади поїхав на відпочинок на море в Італію, де відпочиває і п'є дороге вино.

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Фото з місця він публікує в Facebook.

"П'ятниця. Море кличе! Ласкового Вам літа!", – написав Аваков.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1/

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Екс-глава МВС додав до посту своє фото на тлі моря і поставив геолокацію – Амальфі. Це приморське місто в Салернській затоці в італійській провінції Салерно. У цьому регіоні знаходиться Тірренське море.

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Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Аваков не просто відпочиває, а ще й жартує на актуальні в Україні теми. Він розмістив в stories фото – на ньому пляшка дорогого вина Luce della Vite, 2012 року і напис: "Чаус? Не чув". Крім того, він порадив "цінувати справжнє, а не суєту, що проходить".

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Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Відзначимо, що вартість пляшки вина дорівнює – 6 499 грн.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

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Нещодавно Арсен Аваков, який очолював міністерство протягом семи років, вже зазначив у соцмережі, що він більше не працює в МВС, а також зробив позначку про нову роботу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте докладніше, що відомо про нового главу МВС.

Нагадаємо, заступник глави МВС Антон Геращенко підтвердив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського .

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