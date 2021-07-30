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Чауса забрали співробітники СБУ: як їх намагалися зупинити НАБУ (відео)

30 липня 2021 21:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Машину з групою захоплення НАБУ співробітники СБУ заблокували і не пропускали на територію

Як Чауса забрали співробітники СБУ. Колаж: "Сьогодні"

Як Чауса забрали співробітники СБУ. Колаж: "Сьогодні"

Детективи НАБУ ідентифікували авто, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Миколу Чауса.

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Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

На законні вимоги детективів зупинитися і передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33.

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Нагадаємо, що сьогодні викрадений в Молдові на початку квітня суддя Микола Чаус несподівано знайшовся у Вінницькій області. Через декілька годин в Facebook Національне антикорупційне бюро повідомило, що станом на 15:30 суддя був затриманий поліцією, але на зв'язок з НАБУ правоохоронці не виходили.

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3 квітня в центрі молдавської столиці сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і був оголошений в міжнародний розшук. Водночас в СБУ за фактом викрадення Чауса відкрили справу.

Всі подробиці в спецтемі Де суддя Чаус?

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