Чаусу обирають запобіжний захід: що відбувається в суді

Чаусу виберуть запобіжний захід. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 4 серпня, судді Миколі Чаусу обирають запобіжний захід. Початок засідання призначено на 14:00, але самого суддю привезли до Вищого антикорупційний суд завчасно – о 12:00.

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Як передає кореспондент "Сьогодні" з місця подій, його привезли машини НАБУ. Швидше за все, заводили через внутрішній двір, до якого немає доступу.

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На засідання не пустять журналістів – вони будуть стежити за трансляцією в сусідньому приміщенні. Аргументували відмову тим, що зал для засідання дуже малий і всі бажаючі в ньому не помістяться.

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Серіал з Чаусом