Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини України

Чаусу обирають запобіжний захід: що відбувається в суді

4 серпня 2021 14:01

Ігор Сєров , Дмитро Гордійчук

Вищий антикорупційний суд обере запобіжний захід Миколі Чаусу

Чаусу виберуть запобіжний захід. Колаж "Сьогодні"

Чаусу виберуть запобіжний захід. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 4 серпня, судді Миколі Чаусу обирають запобіжний захід. Початок засідання призначено на 14:00, але самого суддю привезли до Вищого антикорупційний суд завчасно – о 12:00.

Реклама

Як передає кореспондент "Сьогодні" з місця подій, його привезли машини НАБУ. Швидше за все, заводили через внутрішній двір, до якого немає доступу.

В тренді
Затримано чоловіка з гранатою в Кабміні: всі подробиці

На засідання не пустять журналістів – вони будуть стежити за трансляцією в сусідньому приміщенні. Аргументували відмову тим, що зал для засідання дуже малий і всі бажаючі в ньому не помістяться.

Реклама

Серіал з Чаусом

  • 30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали і відвезли з Молдови. А потім почався справжній серіал: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки .
  • 1 серпня адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець дізнався, де знаходиться його підзахисний , І заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний.
  • В Офісі генерального прокурора заявили, що екс-суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус є і підозрюваним, і потерпілим в різних кримінальних виробництвах, але різні статуси не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих справ.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День НезалежностіУкраїна
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)Україна
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курс
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курсФінанси
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)Україна
Запізнюються на годину.
Запізнюються на годину. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (оновлений список)Транспорт
Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021
Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти