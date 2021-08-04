Чаусу обирають запобіжний захід: що відбувається в суді

Чаусу виберуть запобіжний захід. Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 4 серпня, судді Миколі Чаусу обирають запобіжний захід. Початок засідання призначено на 14:00, але самого суддю привезли до Вищого антикорупційний суд завчасно – о 12:00.
Як передає кореспондент "Сьогодні" з місця подій, його привезли машини НАБУ. Швидше за все, заводили через внутрішній двір, до якого немає доступу.
На засідання не пустять журналістів – вони будуть стежити за трансляцією в сусідньому приміщенні. Аргументували відмову тим, що зал для засідання дуже малий і всі бажаючі в ньому не помістяться.
Серіал з Чаусом
- 30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали і відвезли з Молдови. А потім почався справжній серіал: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки .
- 1 серпня адвокат судді Миколи Чауса Ростислав Кравець дізнався, де знаходиться його підзахисний , І заявив, що він отримує медичну допомогу, оскільки стан його здоров'я незадовільний.
- В Офісі генерального прокурора заявили, що екс-суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус є і підозрюваним, і потерпілим в різних кримінальних виробництвах, але різні статуси не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих справ.