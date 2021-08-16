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Чаусу продовжили арешт: до якого числа суддя буде вдома

Сергій Мартинець Сергій Мартинець редактор розділу Політика
16 серпня, 17:44
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Суддя, за якого нещодавно так боролися НАБУ і СБУ, підозрюється у хабарництві
У Чауса вже другий суд за день. Скріншот
У Чауса вже другий суд за день. Скріншот

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні.

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Після початку засідання суд прийняв рішення розглядати питання в закритому режимі. Але в результаті арешт був продовжений.

"ВАКС продовжив запобіжний захід Миколі Чаусу у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів до 15.10.2021 та відповідні обов'язки на цей строк", – написав у Telegram його адвокат Ростислав Кравець.

Відзначимо, що це вже другий суд за день для Чауса. Вранці Апеляційний суд Києва відхилив скаргу захисту та залишив у силі арешт судді.

Суддя Микола Чаус

  • Екссуддя Дніпровського суду Микола Чаус фігурує в двох кримінальних провадженнях: НАБУ з 2016 року розслідує справу про вимагання та отримання хабаря Чаусом, в якому суддя є підозрюваним. Особливо він став відомий через закопану банку з грошима.
  • У той же час СБУ веде розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування у Молдові, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. Суддя визнаний потерпілим у цій справі.
  • 30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чаус підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря. НАБУ завершило справу Чауса і показало момент отримання грошей.

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Читайте детальніше в нашому матеріалі, для кого небезпечний суддя-втікач Чаус.

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