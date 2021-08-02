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Чаусу знову обиратимуть запобіжний захід: чому не вийшло з першого разу

2 серпня 2021 15:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

1 серпня від НАБУ до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу скандальному судді, ось тільки судове засідання зірвалося

Суд візьметься за хабарництво Чауса

Суд візьметься за хабарництво Чауса

Вищий антикорупційний суд 4 серпня продовжить обирати запобіжний захід колишньому судді Дніпровського суду Києва Миколі Чаусу, якого підозрюють у хабарництві.

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Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

У суді зазначили, що 1 серпня від НАБУ їм надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Чаусу.

Розгляд клопотання було розпочато 1 серпня, проте у зв'язку з відсутністю підозрюваного судове засідання було перенесено на 4 серпня о 14:00.

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Як повідомляли новини "Сьогодні" 30 липня Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

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У той же час адвокат судді Ростислав Кравець проситиме Офіс генпрокурора змінити підслідність – у НАБУ можуть забрати справу Чауса.

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