Чай і "Укрзалізниця" на трусиках: дружина Лещенка постала в образі провідниці (фото)

Діджей Анастасія Топольська вирішила не зупинятися на концерті в Москві і голій попі і продовжила скандал

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенко діджей Анастасія Топольська, яка раніше викликала скандал, виступивши на секс-позитивної вечірці в Москві , Вирішила продовжити тему і опублікувала фотоколаж, де постала в образі провідниці в плацкартному вагоні з емблемою УЗ на трусиках.

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відповідний пост з'явився на її сторінці в Facebook.

Анастасія обіграла то саме фото зі скандальною вечірки – в руках у неї типові для українських залізниць склянки в підстаканниках.

"Друзі, чайку anyone?" – коротко підписала фото вона.

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Слід зазначити, що політики і активісти ще раніше закликали ввести персональні санкції проти Топольського , А Лещенко – звільнити з наглядової ради "Укрзалізниці" у зв'язку з її концертом в Москві.

Сам Лещенко виправдав виступ дружини в країні-агресора тим, що концерт нібито проходив на підтримку жертв режиму президента РФ Володимира Путіна.

Цікаво, яке пояснення дасть член наглядової ради "Укрзалізниці", тепер.

Ми також писали, що Анастасія Топольська на своїй сторінці в Instagram-stories написала, що її не цікавить думка інших людей про її виступах і опублікувала своє дитяче фото з голою попою .