Чехія змінила правила в'їзду для українців: що треба знати

Нова умова діятиме й для тих, хто щеплений двома дозами вакцини проти коронавірусу

Нові правила почнуть діяти від 27 грудня/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Чехія змінила правила в'їзду для українських громадян. Від 27 грудня щоб в'їхати в країну потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту навіть від щеплених двома дозами вакцини.

Про це йдеться на порталі порад подорожуючим від консульської служби МЗС.

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Деталі

"З 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози)", — йдеться у повідомленні.

Для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, це правило почне діяти з 3 січня.

Які правила діють зараз?

На сьогодні в’їзд до Чехії дозволено українцям, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield – за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів.

Як підтвердити вакцинацію?

Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю можна: українським міжнародним COVID-сертифікатом, сформованим у мобільному додатку "Дія" (з QR кодом), його паперовим аналогом (з QR кодом) або сертифікатом, виданим в країні ЄС.

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Кому дозволено в'їзд, окрім вакцинованих?

В'їзд дозволено українцям, які мають довідку про одужання від COVID-19, оформлену в додатку чи на порталі "Дія", за умови, що з часу першого позитивного тесту минуло не менше 11 днів і не більше 180 днів.

Що ще треба знати про в'їзд у Чехію?

Перед в’їздом до Чехії потрібно в обов’язковому порядку заповнити в’їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляру (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід пред’явити під час прикордонного контролю.

Крім того, обов’язковою умовою для безвізової поїздки також є наявність медичного страхування на термін поїздки.

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Як потрапити у Польщу?

Всі пасажири, які прямують до Польщі з-поза меж Європейського Союзу, мають надати представникам Прикордонної служби Республіки Польща негативний результат діагностичного ПЛР або експрес-тесту на COVID-19, оформлений польською або англійською мовами. Тест має бути зроблений не пізніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Ця вимога розповсюджується також на вакцинованих громадян. Особи, які не нададуть представникам Прикордонної служби відповідний тест, повинні будуть відбувати обов’язковий карантин.

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