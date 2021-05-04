Людина-мем, стікер і ходячий анекдот. Найкраще з Гордоном

Відомий український журналіст Дмитро Гордон, здатний видавати три жарти на хвилину, не дає занудьгувати своїм шанувальникам. То випустить іменні цукерки і запропонує російському пропагандисту Володимиру Соловйову їх посмоктати, то пообіцяє запустити лінію морозива "Гордон на паличці".

Реклама

Його жарти миттєво розлітаються по Мережі, перетворюються на меми і стають об'єктом наслідування. Так, мем, який "вистрілив" під час інтерв'ю з російським опозиційним політиком Михайлом Ходорковським про "барак – Обама – ну типу" розтиражували в десятках коміксів і сотнях каламбурів.

У них користувачі використовують гру слів навколо імен співачок Віри Брежнєвої та Надії Бабкіної, акторів Віна Дизеля і Бреда Пітта, "Докторської" ковбаси та автомобіля "Шкода Октавія", також обігрується співзвуччя російської та української мов, а також тема окупації Криму.

Пропонуємо вашій увазі найбільш яскраві жарти самого Дмитра і наслідування йому користувачами мереж.

Реклама

Реклама

Реклама

Окрім того, нагадаємо, що Telegram заповнили стікери за участю Гордона, які обігрують його слова з обіцянкою дворічної давності "вирвати кадик" заступнику голови Кіровоградської облради Ігорю Степурі і тренування на манекені.

Нагадаємо, що Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" пообіцяв випускати низку продуктів під своєю маркою – морозиво, чай "Гордон", воду тощо.