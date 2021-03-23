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Людина схожа і на DZIDZIO: Влад Сорд заперечує, що розбив скло в ОПУ

23 березня, 17:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Активіст дійсно дуже схожий на відомого українського артиста

Активіст Владислав Гранецький-Стафійчук (також відомий як Влад Сорд), якого суд відправив під домашній арешт, відхрестився від участі в безладах і не визнає, що розбив скло в дверях Офісу президента. Про це він сказав журналістам після засідання суду.

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На питання про те, який був його мотив розбити вікна, він почав викручуватися: "За порадою адвоката, я не можу і не будуть відповідати".

"Ви стверджуєте, що я розбивав скло, так (сміється)?" – сказав Гранецький-Стафійчук.

На уточнююче запитання одного з журналістів, хто тоді був на відео, Сорд відповів: "Дуже схожа людина – як на мене, так і на DZIDZIO (відомий український співак)".

"Ще 10 таких Гранецьких-Стафійчуків є", – додав активіст.

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 20 березня під Офісом президента стався безлад під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники обмалювали фасад будівлі, розбили скло у вхідних дверях, намагалися спалити табличку з написом "Президент України", палили фаєри і пускали салют.

Тим часом заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що під Офісом президента планували побоїще, а не мирний протест. У своєму відео він показав сімох осіб, яких помітили за протиправними діями.

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DZIDZIO Офіс президента Влад Сорд Гранецький-Стафійчук

Джерело: Сьогодні

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