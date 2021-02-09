Чим прищеплюватимуть українців від COVID-19: ефективність і "побічки" вакцин

Розповідаємо все, що відомо про вакцини від COVID-19

Уже незабаром Україна отримає перші дози вакцини від коронавірусу. Українська влада домовилася про постачання вакцини від чотирьох виробників: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax.

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Сайт "Сьогодні" розповідає, що відомо про вакцини, які найближчим часом надійдуть в Україну.

Pfizer

Ефективність вакцини. Єврокомісія остаточно схвалила до застосування вакцину американської компанії Pfizer і німецької BioNTech 21 грудня 2020 року. Вона пройшла третю стадію клінічних випробувань, а її ефективність становить 95%. Вакцина може захищати навіть від важких випадків COVID-19, проте поки невідомо, чи запобігає вона поширення інфекції.

Де вже застосовують вакцину. Вакцина Pfizer стала першою, яку дозволили для масового використання. Першими програму вакцинації запустили Велика Британія і Канада. Зараз вакциною Pfizer прищеплюють від коронавірусу в Ізраїлі, Нідерландах, Іспанії та інших країнах.

Вікові обмеження. Сьогодні вакцину можуть використовувати люди у віці від 16 років, а випробування з учасниками молодшого віку ще тривають.

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Можливі побічні ефекти. Найчастіший побічний ефект, про який повідомляли вакциновані щепленням Pfizer, – біль в місці уколу. Деякі скаржилися на головний біль і втому, а у інших відзначалася підвищена температура, озноб і біль в м'язах.

У грудні влада США повідомила про смерть шести учасників випробування вакцини. Однак з щепленням це не пов'язують, у добровольців були проблеми зі здоров'ям і хронічні захворювання.

Що кажуть про вакцину в Україні. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в найближчі дні очікується поставка 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX. Черещ те, що для зберігання при такому холодовому ланцюгу (від -70 до -80 градусів) в Україні не вистачає потужностей, США пообіцяли надати для перевезення і зберігання вакцини обладнання.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Sinovac

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Ефективність вакцини. Ефективність китайської вакцини Sinovac в Бразилії виявилася майже на 30% нижче заявленої – 50,4%. Але експерти заявили, що в тих випадках, коли хвороба протікає важче, ефективність вакцини вище. 5 лютого в Китаї умовно схвалили широке використання вакцини Sinovac. Згідно із заявою, вакцина підходить для запобігання захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією (COVID-19).

Вікові обмеження. Тепер вакцину Sinovac можна використовувати для масової вакцинації всіх груп населення. Раніше її застосовували тільки для екстреного щеплення вразливих груп населення. Однак незважаючи на те, що вакцина тепер може бути надана широкому колу осіб, дослідження все ще тривають.

Можливі побічні ефекти . Експерти запевняють, що серйозних побічних ефектів у людей не спостерігалося. Найчастіше добровольці відчували біль в місці ін'єкції, а більшість побічних ефектів проходили в легкій стадії.

Що кажуть про вакцину в Україні. Як неодноразово заявляв міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, на момент поставки в країну ефективність вакцини повинна становити не менше 70%. Так як в Індонезії вакцина Sinovac показала ефективність в 65,3%, в Туреччині – в 91,5%, Україна очікує офіційні дані про ефективність вакцини.

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AstraZeneca

Ефективність вакцини. Ефективність англо-шведської вакцини після введення першої дози становить 76%. Вже після другої дози ефективність підвищується до 82%. У минулому році виробник заявив про позитивні результати третьої фази клінічних досліджень. Уже після першої дози ефективність вакцини становить 76%.

Вікові обмеження. Деякі країни заборонили застосовувати вакцину AstraZeneca людям старше 55 років. Таке рішення влада деяких країн ухвалила через те, що даних про ефективність вакцини для цієї вікової групи недостатньо.

Можливі побічні ефекти. За інформацією виробника, серйозних побічних ефектів у вакцинованих не було.

Де вже застосовують вакцину. Зараз вакциною AstraZeneca прищеплюють жителів Британії, ЄС, Бразилії, Азії і Латинської Америки.

Що кажуть про вакцину в Україні. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що препаратом AstraZeneca вакцинувати планують всі категорії населення, однак, якщо будуть факти, що вакцину не можна застосовувати на літніх людях, рішення буде переглянуте.

Novavax

Ефективність вакцини. За результатами третьої фази клінічних випробувань, які проводилися у Великій Британії, ефективність американської вакцини Novavax становить 89,3%. Також виробник заявив про високу ефективність і проти нових штамів вірусу. Зараз вакцину тестують в США і Мексиці, це останній етап.

Вікові обмеження. Так як вакцина не досліджувалася на людях молодше до 18 років, препарат поки призначений для старших осіб.

Можливі побічні ефекти. При вакцинації були рідкісні прояви побічних ефектів.

Де вже застосовують вакцину. Виробляти у себе і використовувати для вакцинації своїх громадян щепленням Novavax планує Канада.

Що кажуть про вакцину в Україні. Як заявив міністр охорони здоров'я Маским Степанов, в лютому 2021 року препарат буде доступний для застосування і в Україні.

Відзначимо, Міністерство охорони здоров'я сподівається в лютому отримати перші 150-200 тис. Доз вакцин від COVID-19 і почати масштабну вакцинацію медиків і військовослужбовців в зоні ООС.

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