Через 10-14 днів після ЄС. У Кабміні назвали терміни введення COVID-сертифікатів

Україна готується видавати сертифікати вакцинації. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов
"Затвердить Європа і ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити його у нас. Після цього можна буде вводити", – сказав Немчінов.
За його словами, Європа значно розширила вимоги до COVID-сертифіката.
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"Ми технологічно до цього були готові ще 1,5-2 місяці тому. Але вони (ЄС. – Ред.) змінюють свої вимоги при затвердженні", – додав Немчінов.
Раніше повідомлялося, що ЄС відкриває кордони з 1 липня. Однією з умов в'їзду буде наявність ковідного сертифіката. Це документ, який підтверджує, що людина вакцинована або не хворіє на COVID-19.
В Україні теж почали розробляти паспорт вакцинації. Але навколо нього вже повно міфів, нібито з ним не можна буде потрапити до країн ЄС і вакцина у нас не така.