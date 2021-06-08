Через 10-14 днів після ЄС. У Кабміні назвали терміни введення COVID-сертифікатів

Україні знадобиться два тижні, щоб ввести ковідні паспорти, як тільки це зробить Європа

Україна готується видавати сертифікати вакцинації. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

"Затвердить Європа і ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити його у нас. Після цього можна буде вводити", – сказав Немчінов.

За його словами, Європа значно розширила вимоги до COVID-сертифіката.

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"Ми технологічно до цього були готові ще 1,5-2 місяці тому. Але вони (ЄС. – Ред.) змінюють свої вимоги при затвердженні", – додав Немчінов.

Раніше повідомлялося, що ЄС відкриває кордони з 1 липня. Однією з умов в'їзду буде наявність ковідного сертифіката. Це документ, який підтверджує, що людина вакцинована або не хворіє на COVID-19.

В Україні теж почали розробляти паспорт вакцинації. Але навколо нього вже повно міфів, нібито з ним не можна буде потрапити до країн ЄС і вакцина у нас не така.

Журналісти "Сьогодні" розбиралися, що правда, а що міфи.