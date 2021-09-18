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СЬОГОДНІ Новини України

Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю – заява вченого

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 вересня, 17:39
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У землі стає все менше води, тому землю буквально відносить вітром. Саме таким чином з'явилися Олешківські піски на Херсонщині
Південним областям України загрожує опустелювання, якщо не вживати ніяких заходів
Південним областям України загрожує опустелювання, якщо не вживати ніяких заходів / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски в Херсонській області. У країні стане менше родючого українського чорнозему

Про це український вчений, директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає. Згідно з його прогнозом, через кілька десятків років це може привести до утворення пустелі на півдні України.

"Сухий грунт піддається значно сильнішому, ніж раніше, вітровому навантаженню ... Зараз наші чорноземи піднімаються вітрами і несуться. Швидкість цього процесу така, що ми їх реально можемо втратити через 20 років", – підкреслив Дикий.

Директор НАНЦ зазначив, що знамениті Олешківські піски утворилися саме таким шляхом. Також сприяло і неправильне розорювання грунту.

"Ми зараз стоїмо перед загрозою і, власне, перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України", – попередив учений.

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