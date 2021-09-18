Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю – заява вченого

У землі стає все менше води, тому землю буквально відносить вітром. Саме таким чином з'явилися Олешківські піски на Херсонщині

Південним областям України загрожує опустелювання, якщо не вживати ніяких заходів / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски в Херсонській області. У країні стане менше родючого українського чорнозему

Про це український вчений, директор Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

За його словами, це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає. Згідно з його прогнозом, через кілька десятків років це може привести до утворення пустелі на півдні України.

"Сухий грунт піддається значно сильнішому, ніж раніше, вітровому навантаженню ... Зараз наші чорноземи піднімаються вітрами і несуться. Швидкість цього процесу така, що ми їх реально можемо втратити через 20 років", – підкреслив Дикий.

Директор НАНЦ зазначив, що знамениті Олешківські піски утворилися саме таким шляхом. Також сприяло і неправильне розорювання грунту.

"Ми зараз стоїмо перед загрозою і, власне, перспективою масштабування Олешківських пісків на весь південь України", – попередив учений.

Читайте інші новини про зміну клімату: