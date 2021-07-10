Через "Бориспіль" намагалися вивести 300 кг бурштину – перекритий канал збуту

В аеропорту "Бориспіль" на складі тимчасового зберігання виявили 13 картонних коробок, в яких було близько 300 кг сонячного каменю (бурштину) – перекритий канал збуту.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
В ході перевірок з'ясувалося, що в коробках були мішки з речовиною природного походження жовтого і коричневого кольору з різними відтінками, за зовнішнім виглядом має ознаки необробленого і обробленого дорогоцінного каміння різного розміру і форми – бурштину.
Бурштин українець переміщував в несупроводжуваному багажі в Китайську Народну Республіку з відміткою "особисті речі" вагою майже 300 кг.
Нещодавно ми писали про те, що в аеропорту "Бориспіль" зупинили контрабанду брендового електроніки і тютюну з Об'єднаних Арабських Еміратів.
Раніше ми повідомляли, що цінну ікону національного значення намагалися переслати в США під виглядом кухонної дошки. Ікона "Смоленська Богородиця (Одигітрія)" має історичну та культурну цінність.
Також нещодавно повідомлялося, що митники в аеропорту "Бориспіль" викрили іноземця, який намагався незаконно перевезти через кордон партію діамантів на 1 млн грн.