Через "Бориспіль" намагалися вивести 300 кг бурштину – перекритий канал збуту

В ході проведення слідчих дій встановлено, що на складі тимчасового зберігання були 13 картонних коробок з сонячним каменем

В аеропорту "Бориспіль" на складі тимчасового зберігання виявили 13 картонних коробок, в яких було близько 300 кг сонячного каменю (бурштину) – перекритий канал збуту.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Реклама

В ході перевірок з'ясувалося, що в коробках були мішки з речовиною природного походження жовтого і коричневого кольору з різними відтінками, за зовнішнім виглядом має ознаки необробленого і обробленого дорогоцінного каміння різного розміру і форми – бурштину.

Бурштин українець переміщував в несупроводжуваному багажі в Китайську Народну Республіку з відміткою "особисті речі" вагою майже 300 кг.

Нещодавно ми писали про те, що в аеропорту "Бориспіль" зупинили контрабанду брендового електроніки і тютюну з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Раніше ми повідомляли, що цінну ікону національного значення намагалися переслати в США під виглядом кухонної дошки. Ікона "Смоленська Богородиця (Одигітрія)" має історичну та культурну цінність.

Реклама

Також нещодавно повідомлялося, що митники в аеропорту "Бориспіль" викрили іноземця, який намагався незаконно перевезти через кордон партію діамантів на 1 млн грн.