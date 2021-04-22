Чорнобиль може стати об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Через 35 років після трагедії на ЧАЕС Україна вирішила добиватися, щоб 30-кілометрову зону відчуження визнали всесвітнім надбанням світу

Український уряд запустило кампанію з визнання популярної серед туристів з усього світу Чорнобильської зони відчуження об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо, що включення Чорнобиля до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – перший і важливий крок на шляху до того, аби це прекрасне місце стало унікальним об'єктом, який становить інтерес для всього людства", – заявив міністр культури України Олександр Ткаченко напередодні 35-й річниці найстрашнішої ядерної аварії в історії.

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Він зазначив, що перед подачею заявки в ООН Чорнобиль необхідно включити до національного списку культурної та історичної спадщини України. Це питання вже обговорюється.

За словами Ткаченка, зона відчуження є не тільки символом поминання, а й нагадуванням про історію і права людей.

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Також міністр сподівається, що незабаром Чорнобильську зону знову почнуть відвідувати туристи, яких поменшало через коронавірусну пандемію. Як ми вже повідомляли, з цією ж метою в Чорнобилі планують за три роки відремонтувати основні траси за програмою "Велике будівництво".

Нагадаємо, що напередодні Кабінет міністрів вніс радіолокаційну станцію "Дуга" в Чорнобилі до Держреєстру нерухомих пам'яток України.

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