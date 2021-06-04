Чорний грибок фіксують не тільки в Індії: в Україні говорять про схожу хворобу у перехворілих COVID-19

Чорний грибок вийшов за межі Індії і вже зустрічається в інших країнах. В Україні лікарі говорять про схожий грибок, який з'являється після лікування антибіотиками

Чорний грибок тепер не тільки в Індії. Про нього говорять і в Україні / Фото: Сьогодні

У перехворілих COVID-19 все частіше виявляють чорний грибок – мукоромікоз. Якщо місяць тому про рідкісний грибок повідомляли в Індії, то тепер його фіксують в Єгипті й Іраку. Грибок вражає слизові оболонки, деяким хворим через нього видаляли очі.

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В Україні мукоромікозу не фіксували, кажуть лікарі. Однак в країні є інший, не менш небезпечний грибок, який вражає тих, хто тяжко хворів на COVID-19 і не тільки.

Звідки беруться чорні грибки?

Гучні новини про моторошний чорний грибок у перехворілих COVID-19 почали з’являтися спочатку в Індії. У тих, хто переніс хворобу в тяжкій формі, виявляли мукоромікоз і аспергільоз. Це так звані чорні грибки, які вражають носові пазухи, мозок, а також м‘які тканини обличчя, разом з очима, і легені.

Шанси вижити з мукоромікозом – 50%. В Індії померлих спалювали на вулицях через переповненість крематоріїв.

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Носієм грибка аспергілу, який спричиняє аспергільоз, може бути кожен. Шматочки цих грибів усюди: у повітрі, в ґрунті, в приміщеннях, на їжі, каже лікарка.

Багато хто є носієм цього грибка і не підозрює про це. Зазвичай він не загрожує здоров’ю, бо імунітет не дає йому розвиватися в організмі.

"Будь-яка пліснява – це гриби. Грибок може потрапляти як із повітрям, так і з їжею, наприклад, запліснявілим хлібом. Частинки аспергілу можна знайти в повітрі, якщо взяти проби", – додає Гук.

Індію вражає "чорний грибок". Фото: колаж "Сьогодні"

Кому загрожує чорний грибок і як він пов’язаний з COVID-19?

Чорний грибок не пов’язаний із COVID-19, кажуть лікарі. Статистика збільшилась через покращення діагностики, бо наразі більше уваги до легеневих проблем.

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А з’являється грибок через лікування препаратами, які пригнічують імунітет. Виявити грибок на початкових етапах дуже складно.

"В Україні недодіагностика аспергільозу як такого. Я як лікар-пульмонолог зіштовхнулася з цим захворюванням і не можу сказати, що воно пов’язане з COVID-19. Воно більше пов’язане з лікуванням. Лікування COVID-19 супроводжується призначенням антибіотиків і гормональних препаратів. Залежні від кисню пацієнти отримують гормони, які знижують імунну відповідь. Тому люди, яку отримують гормони в групі ризику розвитку будь-яких грибкових уражень", – каже Світлана Гук.

Також у зоні ризику й ті, хто займається самолікуванням і п’є антибіотики або гормони без призначення і контролю лікаря.

Так виглядає чорний грибок аспергіл. Фото: CDC/Dr. Lucille K. Georg

Які симптоми чорного грибка і як його лікують?

Аспергільоз та інші чорні плісняві грибки – латентні, в’ялі і довгограючі. Людина може хворіти і не розуміти чим.

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Навіть описати загальні симптоми – неможливо, оскільки все залежить від того, який орган вразив грибок і наскільки агресивно розвивається. Зазвичай лікарі роблять дослідження на наявність грибка, якщо людина тяжко перенесла COVID-19, але залишаються симптоми без підвищеної температури. Часто в таких випадках виявляють плісняві гриби.

"Але це майже ті самі запалення, які ми бачимо при бактеріальних процесах. Вони відрізняються по аналізам і клінічному перебігу, що можуть помітити лікарі. Його лікують протигрибковими препаратами, але не всі протигрибкові препарати однаково ефективні проти різних грибків. При вчасному лікуванню все лікується", – зазначає Світлана Гук.

Мукоромікоз вже за межами Індії. Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Чи може чорний грибок викликати епідемію?

Грибкові захворювання дуже рідко викликають епідемію, каже Інна Андрусович, інфекціоніст. Вони повільні і не переносяться повітряно-крапельним шляхом. Їхнє поширення залежить від клімату. Грибок поширюється там, де тепло і сиро.

"У нас поки дуже холодно, що не сприяє грибковій інфекції, принаймні у нас такий початок літа, а далі буде видно", – каже Андрусович.

Нагадаємо, Україна нещодавно відправила літак із кисневими концентраторами для Індійської Республіки на допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби.

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