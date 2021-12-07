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СЬОГОДНІ Новини України

Чіткі сигнали для Путіна у разі нападу та ймовірність локдауну на Новий рік — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
7 грудня, 06:00
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Президенти США та Росії сьогодні проведуть переговори, а Віктор Ляшко розповів, чи буде локдаун на свята
Путін та Байден проведуть переговори у закритому режимі, а у МОЗ розповіли, чи введуть локдаун на Новий рік/Колаж: Сьогодні
Путін та Байден проведуть переговори у закритому режимі, а у МОЗ розповіли, чи введуть локдаун на Новий рік/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, поки спали.

На Тернопільщині дівчину залякали "прокляттям" та вкрали майже 200 тисяч гривень

На Тернопільщині розшукують шахрайку. Вона вкрала у 21-річної дівчини понад 170 тисяч гривень, налякавши "смертельним прокляттям". Шахрайка заявила, що рідним потерпілої нібито загрожує смерть, адже на всі цінні речі сім'ї наклали "прокляття".

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Досі невідомо, де знаходиться злодійка/Колаж: Сьогодні
Досі невідомо, де знаходиться злодійка/Колаж: Сьогодні

Жовта зона у Києві: як працюватимуть ТРЦ та транспорт

З 7 грудня Київ переходить у жовту зону карантину. Попри це, будуть збережні обмеження для транспорту та торговельно-розважальних центрів (ТРЦ). У КМДА назвали умови для відвідування ТРЦ та проїзду у транспорті.

Сходити в ТРЦ чи скористатися громадським транспортом зможуть не всі/Колаж: Сьогодні
Сходити в ТРЦ чи скористатися громадським транспортом зможуть не всі/Колаж: Сьогодні

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"Сьогодні Путін почує чіткі сигнали, що буде у разі нападу" – Кулеба

Під час відеопереговорів президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним не варто чекати якихось проривів. Проте сторони матимуть змогу окреслити один одному свої позиції.

Кулеба не вірить у прорив під час переговорів Путіна та Байдена/Фото: Reuters/Колаж: Сьогодні
Кулеба не вірить у прорив під час переговорів Путіна та Байдена/Фото: Reuters/Колаж: Сьогодні

Чи чекати локудауна на Новий рік? У МОЗ відповіли

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців зустріти Новий рік у колі рідних та близьких, а також з повним курсом вакцинації проти COVID-19. Крім того, він зазначив, що посилювати карантин на новорічні свята не планують.

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Віктор Ляшко зазначив, що додаткові коронавірусні обмеження на свята запроваджувати не будуть/Колаж: Сегодня
Віктор Ляшко зазначив, що додаткові коронавірусні обмеження на свята запроваджувати не будуть/Колаж: Сегодня

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