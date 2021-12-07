Чіткі сигнали для Путіна у разі нападу та ймовірність локдауну на Новий рік — головні новини за ніч

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На Тернопільщині дівчину залякали "прокляттям" та вкрали майже 200 тисяч гривень
На Тернопільщині розшукують шахрайку. Вона вкрала у 21-річної дівчини понад 170 тисяч гривень, налякавши "смертельним прокляттям". Шахрайка заявила, що рідним потерпілої нібито загрожує смерть, адже на всі цінні речі сім'ї наклали "прокляття".
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Жовта зона у Києві: як працюватимуть ТРЦ та транспорт
З 7 грудня Київ переходить у жовту зону карантину. Попри це, будуть збережні обмеження для транспорту та торговельно-розважальних центрів (ТРЦ). У КМДА назвали умови для відвідування ТРЦ та проїзду у транспорті.
"Сьогодні Путін почує чіткі сигнали, що буде у разі нападу" – Кулеба
Під час відеопереговорів президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним не варто чекати якихось проривів. Проте сторони матимуть змогу окреслити один одному свої позиції.
Чи чекати локудауна на Новий рік? У МОЗ відповіли
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців зустріти Новий рік у колі рідних та близьких, а також з повним курсом вакцинації проти COVID-19. Крім того, він зазначив, що посилювати карантин на новорічні свята не планують.