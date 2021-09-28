Четверо загиблих, серед них — дитина. Моторошні подробиці ДТП в Миколаївській області (фото, відео)

Ті, що вижили в ДТП, знаходяться в лікарні у важкому стані

Автобус зіткнувся з двома вантажівками/Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 27 вересня, в Миколаївській області в результаті ДТПзагинули 4 людини, серед них 15-річний підліток. Ще сім людей були травмовані.

Про це повідомляє кореспондент Сьогодні Світлана Леоненко.

Деталі інциденту

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Широке Миколаївській області. Автобус не розминувся з вантажівками. За попередньою інформацією, люди, які були в ньому, поверталися додому після збору врожаю овочів.

Момент зіткнення

Спочатку автобус врізався у зустрічну вантажівку. Після цього його відкинуло на узбіччя, де він зіткнувся з причепом іншої вантажівки.

ДТП трапилася неподалік села Широке/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко

Автобус зіткнувся спочатку з однією вантажівкою, а після — з іншою/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко

Обірвалося життя людей

Для чотирьох пасажирів удар виявився смертельним. Серед загиблих — 15-річний хлопець. 7 людей госпіталізували, 4 з них — у важкому стані, вони в реанімації.

Пасажири автобуса поверталися додому після збору врожаю овочів/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко

Внаслідок ДТП загинули 4 людини/Фото: Сьогодні: Автор: Світлана Леоненко

Сімох постраждалих госпіталізували/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко

Найпоширеніші причини ДТП

З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були:

Порушення правил маневрування;

Перевищення безпечної швидкості;

Недотримання дистанції;

Порушення правил проїзду перехресть;

Управління транспортом в стані сп'яніння.

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