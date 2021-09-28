Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Інтер: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Новини України

Четверо загиблих, серед них — дитина. Моторошні подробиці ДТП в Миколаївській області (фото, відео)

Світлана Леоненко Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
28 вересня, 12:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ті, що вижили в ДТП, знаходяться в лікарні у важкому стані
Автобус зіткнувся з двома вантажівками/Фото: Колаж: Сьогодні
Автобус зіткнувся з двома вантажівками/Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 27 вересня, в Миколаївській області в результаті ДТПзагинули 4 людини, серед них 15-річний підліток. Ще сім людей були травмовані.

Про це повідомляє кореспондент Сьогодні Світлана Леоненко.

Деталі інциденту

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Широке Миколаївській області. Автобус не розминувся з вантажівками. За попередньою інформацією, люди, які були в ньому, поверталися додому після збору врожаю овочів.

Момент зіткнення

Спочатку автобус врізався у зустрічну вантажівку. Після цього його відкинуло на узбіччя, де він зіткнувся з причепом іншої вантажівки.

ДТП трапилася неподалік села Широке/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко
ДТП трапилася неподалік села Широке/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко

Автобус зіткнувся спочатку з однією вантажівкою, а після — з іншою/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко
Автобус зіткнувся спочатку з однією вантажівкою, а після — з іншою/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко

Обірвалося життя людей

Для чотирьох пасажирів удар виявився смертельним. Серед загиблих — 15-річний хлопець. 7 людей госпіталізували, 4 з них — у важкому стані, вони в реанімації.

Пасажири автобуса поверталися додому після збору врожаю овочів/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко
Пасажири автобуса поверталися додому після збору врожаю овочів/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко

Внаслідок ДТП загинули 4 людини/Фото: Сьогодні: Автор: Світлана Леоненко
Внаслідок ДТП загинули 4 людини/Фото: Сьогодні: Автор: Світлана Леоненко

Сімох постраждалих госпіталізували/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко
Сімох постраждалих госпіталізували/Фото: Сьогодні/Автор: Світлана Леоненко

Найпоширеніші причини ДТП

З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були:

  • Порушення правил маневрування;
  • Перевищення безпечної швидкості;
  • Недотримання дистанції;
  • Порушення правил проїзду перехресть;
  • Управління транспортом в стані сп'яніння.

Також ми повідомляли

Під Києвом на пішохідному переході водій збив бабусю з дитиною.

Під Полтавою легковик злетів у річку. В результаті інциденту загинули три людини.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Євро (€)

31.18

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
6552 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти