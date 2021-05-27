Чверть України готова увійти до "зеленої зони" карантину: які області

У всіх регіонах показники по COVID в нормі та відповідні "жовтій зоні"

В Україні вже сім регіонів частково відповідають "зеленій зоні" карантину. До цього списку увійшла Луганська область.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, в Луганській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування знизився до 4,7%, пише агентство РБК-Україна.

Також за цим показником "зеленій зоні" відповідають Київ (4,9%), Вінницька (4,1%) та Одеська (4,5%) області. Київ також відповідає цій зоні за відсотком від епідемічного порогу – 37,4%. Також за цим показником "зелену" статистику мають Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) і Хмельницька (49,2%) області.

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Станом на 27 травня в Україні нема жодного регіону не з "жовтої зони" карантину – у всіх регіонах показники за COVID у нормі.

Нагадаємо, в Україні за останню добу, 26 травня, виявили 3509 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 114 випадків менше, аніж за попередню добу.

А 24 травня виявили 2608 нових випадків інфікування коронавірусом.

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