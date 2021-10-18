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Чотири області від сьогодні у "червоній зоні": нові правила

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 жовтня, 09:05
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В Україні з 18 жовтня в чотирьох областях діють нові правила карантину – що змінилося
Локдаун в Україні все ближче. Фото: колаж "Сьогодні"
Локдаун в Україні все ближче. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з 18 жовтня ще чотири регіони України потрапили в "червону зону" карантину. Йдеться про Запорізьку, Одеську, Донецьку і Дніпропетровську області.

Таке рішення прийняла Державна комісія з ТЕБ та НС ще 15 жовтня.

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Від сьогодні в цих регіонах будуть діяти правила, передбачені для "червоної зони" карантину.

На території "червоної зони" забороняється:

  • робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос;
  • робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

Обмеження не будуть застосовуватись, якщо у всіх відвідувачів та співробітників буде наявний зелений COVID-сертифікат, тобто всі вони будуть повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.

Правила червоної зони. Дані МОЗ

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

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За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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