Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Зоря: онлайн ❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

Чотири регіони України потрапили в "червону зону"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 жовтня, 17:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Червоний" рівень в областях почне діяти 18 жовтня
Україна увійшла до п'ятірки країн за смертністю від COVID-19
Україна увійшла до п'ятірки країн за смертністю від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

15 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій внесла Запорізьку, Одеську, Донецьку і Дніпропетровську області в зону "червоного" рівня епідемічної небезпеки COVID-19.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в Telegram.

Реклама

Він зазначив, що засідання держкомісії було позачерговим.

"Комісія вирішила встановити з 0.00 18 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей. Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – написав Немчинов.

Україна увійшла до п'ятірки країн в світі по смертності від коронавіруса

Раніше ми повідомляли, що в усьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нових випадки COVID-19. Як виявилося, Україна увійшла до п'ятірки країн в світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.

Всього 6745 людина в світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4-му місці в світі і на третьому – в Європі.

Реклама

Зокрема, 11 жовтня в США – 84 154 зараження, у Великобританії – 38 520, в Туреччині – 33 860.

А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.

Україна з 11 996 випадками на 8-му місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4-му місці.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Чи добре ви знаєте козацькі прізвища?
Перевір себе
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 жовтня 1991. Кабмін приймає постанову про збереження середньої заробітної плати за вагітними жінками…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

96 894

захворіло за тиждень в Україні

+23%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти