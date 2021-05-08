Скорбота або пафос – як відзначають закінчення Другої світової в різних країнах

Чистий утиск або ура-патріотична істерія? Журналісти "Сегодня" розповідають про традиції і головних символах цього свята

У цьому році в світі відзначають 76-ту річницю закінчення Другої світової війни. Журналісти "Сегодня" розповідають про традиції і головних символах цього свята.

Чому День Перемоги відзначають в різні дні

Реклама

Дата святкування Дня перемоги відрізняється в різних країнах. 9 травня закінчення війни відзначають в Білорусі, Грузії, Молдові, Казахстані, Росії, Азербайджані та інших країнах колишнього СРСР.

Більшість держав Європи, а також Сполучені Штати свято називають Днем пам'яті і примирення і відзначають раніше – 8 травня. Але при цьому назви можуть змінюватися в залежності від країни – в Норвегії це День Визволення, в Словаччині – День перемоги над фашизмом, в Польщі – День перемоги та свободи.

Позначено виникли розбіжності в датах

Вся справа в часових поясах: акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини був підписаний в берлінському передмісті Карлсхорст 8 травня 1945 року о 22:43 і вступив в силу в той же день о 23:01. Але тут важливо врахувати двогодинну різницю в часі з радянської столицею. Тобто для СРСР документ вступив в силу не 8, а вже 9 травня – в 1:01.

Реклама

Варто зазначити, що на момент підписання акта в деяких частинах Європи та Азії все ще велися бої. Тому офіційною датою закінчення Другої світової війни вважається 2 вересня – коли Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію.

Як відзначають День перемоги в різних країнах

під Франції 8 травня – День звільнення від фашизму – наголошується без особливого пафосу. Куди більш пам'ятними датами тут вважаються день висадки союзників у Нормандії і звільнення Парижа від фашистів. Щорічно президент країни покладає квіти до Могили Невідомого Солдата біля Тріумфальної арки, а ветеранам на параді вручають подарунки.

В Англії вінки покладають на вулиці Уайтхолл в Лондоні, а також біля обеліска в пам'ять про полеглих у двох світових війнах. На крейсері-музеї "Белфаст" на набережній Темзи для ветеранів влаштовують зустрічі і концерти.

Реклама

В Ізраїлі 9 травня стало офіційним святом тільки три роки тому. В цей день в Єрусалимі проводять пам'ятні ходи і урочисті засідання парламенту. А в честь солдатів, які брали участь у визволенні в'язнів Освенцима і інших концтаборів, в громадських місцях піднімають прапори.

В США офіційна церемонія проходить 25 квітня біля меморіальної плити "Дух Ельби" під Вашингтоном: в 1945 році там відбулася зустріч радянських і американських військ, а плита стала символом братства держав.

В Нідерландах і Данії День Перемоги відзначають і зовсім 5 травня – саме тоді були звільнені держави. Щороку тут покладають квіти до пам'ятників солдатам союзних військ. А в місті Вагенінген, де в 1945 році відбулася капітуляція німецьких військ, влаштовують музичний фестиваль.

Реклама В тренді Коронавірус не відпускає: в Україні побільшало хворих

В Італії , Яка підтримувала Німеччину, більш важливою датою вважається 25 квітня – День звільнення від фашизму. Саме тоді в 1943 році країна долучилася до антигітлерівської коаліції зусиллями місцевих сил опору.

В Японії теж є свій День пам'яті – 6 і 9 серпня. У ці дати країна пережила атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі, після чого оголосила про свою капітуляцію.

А як відзначають в Україні

Як в радянські часи, так і в період незалежності України протягом тривалого часу відзначала 9 травня як День перемоги у Великій вітчизняній війні. Це свято існує і сьогодні, проте дещо в іншому вигляді – без пишних парадів і урочистих заходів. Швидше, в європейському дусі пам'яті і примирення – оскільки до 10 млн українців поклали свої життя в найжахливішої трагедії XX століття.

/ Фото: Getty Images

Сьогодні українці відзначають відразу дві дати 8 травня оголошено Днем пам'яті і примирення, а 9 травня – Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У ці дні відзначається день пам'яті не тільки полеглих солдатів, а й інших жертв нацизму. А 9 травня проходить вшанування подвигу українського народу і його вкладу в перемогу над фашизмом.

символи свята

Символи, як і дні святкування, по всьому світу також відрізняються. У Франції до одягу прийнято прикріплювати блакитні волошки. У Росії – георгіївську стрічку. У Великобританії і США – червоні маки.

Ідея останніх сходить до відомого вірша, написаного загиблим у 1918 році канадським військовим лікарем Джоном Мак-Креем: "У Фландрії знову маки розцвіли Серед хрестів, що встали ряд за рядом В тому самому місці, де ми полягли" .

В Україні використовують аналогічний символ Дня перемоги – червоний мак, який нагадує одночасно квітка і рану з кров'ю, розтікається з чорного кульового отвору.

Історики відзначають, що посили, які несуть червоні маки і георгіївська стрічка, дещо різняться. У британців і українців це чиста скорботу про полеглих і подяку тим, хто вижив учасникам війни, а в РФ – ура-патріотична істерія, почуття перевагу і загрози "якщо треба, повторити".