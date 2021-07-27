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Чистка кадрів в СБУ. У Зеленського назвали дві причини

27 липня 2021 20:06

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Прессекретар президента заявив, що СБУ хочуть позбавити від невластивих їй функцій

Кадрові зміни президента України Володимира Зеленського в Службі безпеки України пов'язані з необхідністю боротьби з контрабандою та проведенням реформи СБУ.

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Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров на брифінгу 27 липня.

"Мотивація цих кадрових змін дуже проста – президент вимагає від СБУ активнішої боротьби з контрабандою. Питання не лише в тому, що контрабанда є прямим порушенням українського законодавства і в недоотриманні коштів бюджетом України, а в тому, що контрабанда загрожує економічній стабільності", – заявив Никифоров

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За словами Никифорова, контрабанда робить компанії, які працюють "у білу", неконкурентоспроможними, а підприємців, котрі прагнуть працювати чесно, це демотивує.

Він додав, що другою причиною кадрових перестановок у СБУ стала реформа СБУ.

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"СБУ хочуть позбавити невластивих їй функцій, а саме боротьби з економічними злочинами", – додав він.

Раніше ми повідомляли, навіщо Зеленський провів масові звільнення в спецслужбі.

Також нагадаємо, ЦВК зареєструвала нового нардепа замість Монастирського.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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