Чисто по науці. 10 факапів у новому проєкті Великого герба України

Закон "Про великий Державний Герб України" розгляне ВР – що не так з великим гербом

Президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт про великий Державний Герб України на розгляд парламенту. Документ визначено як невідкладний.

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На жаль, герб-переможець, автор якого, до речі, заробив премію 100 тис. грн, вже викликав шквал критики з боку фахівців. На їхню думку, в гербі порушуються безліч канонів геральдики.

Адже геральдика – це не вид образотворчого мистецтва, а наукова дисципліна. І саме завдяки геральдиці, як науці, з давніх-давен можливо невербальне символічне спілкування між послами різних країн.

Довідка "СЬОГОДНІ": Геральдика – спеціальна історична наукова дисципліна, що займається вивченням гербів, традицій і практики їх використання.

Відмінність гербів від інших емблем в тому, що будова, вживання і правовий статус гербів відповідають особливим, історично сформованим міжнародним правилам.

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Геральдика точно визначає, що і як може бути нанесено на державний герб, щоб він мав визнання на міжнародному рівні.

Сайт "Сьогодні" розібрався, що так, а що не так у запропонованому Великому гербі України.

Наш експерт – заслужений художник України, автор клейнодів президента (булава, знак, печатка), трьох державних орденів, однієї медалі, нагрудних знаків до почесних звань, більше десятка регіональних і відомчих гербів і прапорів, глава "Геральдичної палати України" Олексій Руденко .

10 головних геральдичних порушень проєкту

Великі герби повинні бути увінчані шоломом або короною. Замість них стоїть хоругва. Лев зображений неправильно. У Гербі Галицької Русі лев спирається на скелю, тому повинен стояти на одній лапі, а три лапи – у повітрі. На гербі лев стоїть на двох лапах. Лев Галицько-Волинського королевсва не мав корони. У Лева на гербі вона чомусь є. Гербом Київської землі є просто ангел. Архангел Михаїл не має жодного стосунку до Київських земель, він з'явився у 16 столітті. У Архангела Михаїла повинен бути не тільки меч, але і щит. Зображення та одяг Архангела Михаїла неканонічні з точки зору православного іконопису. Козак повинен був зображений не у стоячому положенні, а крокуючим. Також такого одягу запорізькі козаки не носили. Щитотримачі – Лев і Архістратиг Михаїл топчуть ногами стрічку державного прапора. Зображення класів і кистей калини є "обгорнутими", тобто, спрямовані вниз. Це принижує статус герба. Крім того, полегле колосся – це символ неврожаю. В гербі світської держави не має бути релігійних символів. Тут – це хрест. Він ображає почуття представників інших релігій – мусульман, іудеїв, буддистів і тощо

На скільки новий цей проєкт

Зараз Великого герба в Україні немає – за всі роки незалежності його так і не змогли затвердити, хоча було чотири спроби. Перший конкурс відбувся ще у 1993-му році, останній – в 2009 році. Жоден проєкт Верховна Рада не затвердила.

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До речі, автор герба-переможця Олексій Кохан – колишній головний художник сатиричного українського журналу "Перець", відомого своїми смішними карикатурами. Цей же герб, за словами Руденка, вже брав участь у конкурсі майже чверть століття назад, але безуспішно.

Необхідність прийняття Великого герба давно викликає суперечки. Багато геральдисти, політики і прості громадяни кажуть, що гербом варто залишити нинішній Малий герб – тризуб на щиті. Він досить виразний і простий в зображенні. Але для цього потрібно вносити зміни до Конституції.

З чого все почалося

18 серпня цього року Верховна Рада IX скликання вирішила вписати себе в історію, оголосивши новий конкурс на створення найкращого ескізу великого Державного Герба України, який ніяк не можуть намалювати і затвердити ось уже 24 роки.

Проєкт постанови про конкурс (№3994) був зареєстрований у Раді і 19 серпня переданий до комітету з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування авторства спікера Дмитра Разумкова, першого віце-спікера Руслана Стефанчука, першого заступника лідера фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка та низки інших "слуг".

Як повинен виглядати геральдичний Великий герб України

Олексій Руденко представив варіанти Великого герба України, які, на його переконання, відповідають всім законам геральдичної науки.

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Нагадаємо, що у 2007 році на законодавчому рівні було вирішено, яким саме має бути Великий герб України. Тоді визначили, що в ньому обов'язково повинен бути лев і запорізький козак, а також тризуб на синьому тлі – як частина Малого герба України. Конкурс проєктів тривав цілий рік.

А сьогодні соцмережі веселяться, обговорюючи проєкт Великого герба України, раз по раз пропонуючи свої варіанти, виходячи з реалій сучасного життя. Людям здається, що герб повинен відповідати духу часу і політичної ситуації в країні. А коли все зміниться, то затвердити новий Великий герб, що символізує нову Україну.