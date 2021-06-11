Членство України в НАТО залишається в силі – глава Представництва Альянсу в Україні

Глава Представництва НАТО в Україні Олександр Винников. Фото: atr.ua

Глава Представництва НАТО в Україні Олександр Винников заявив, що згода НАТО з тим, що Україна повинна приєднатися до Альянсу, залишається в силі.

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Про це він повідомив під час Молодіжного Київського безпекового форуму.

"Майбутнє цієї країни лежить саме на цих людях, і саме від вас, молодих лідерів, залежить, якою буде Україна через 10, 20 чи 30 років. Я припущу, що ви бачите майбутнє України як мирної, процвітаючої держави, яка твердо закріпилася в сім’ї євроатлантичних демократій, відданість спільним цінностям, і це бачення поділяють країни-члени НАТО", – звернувся Вінніков до учасників Форуму.

За його словами, в минулому році НАТО надало Україні статус партнера з розширеними можливостями, і це є "визнанням значного внеску України в євроатлантичну безпеку".

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"Це означає, що НАТО не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Криму, і Альянс неодноразово засуджував продовження російської агресії на Сході України та продовжує закликати Росію вивести свої війська, озброєння та припинити надавати підтримку бойовикам", – пояснив він.

Олександр Вінніков додав, що в результаті російської агресії Росії, НАТО практично припинило всі співпрацю з цією країною, залишивши відкритими політичні канали комунікації.

"Ми підтримуємо амбіційні широкомасштабні плани реформ в Україні, які йдуть на користь її громадянам та просувають державу в напрямку її євроатлантичних прагнень. Український стратегічний курс на членство в НАТО закріплений у вашій Конституції, і минулого року його також було включено до нової стратегії Національної безпеки України", – підкреслив Глава Представництва НАТО в Україні.

Як ми вже писали, Яценюк нагадав Путіну, що Україна вже давно отримала гарантії вступу в НАТО.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Путін розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Президент Росії допускає, що Україна дійсно може вступити в Альянс, і в цьому нічого смішного немає.