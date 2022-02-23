Надзвичайний стан в Україні: яких чекати обмежень і що потрібно знати

Надзвичайний стан в країні запроваджується на 30 днів, але термін може бути продовжено

У Донецькій та Луганській областях є "окремий режим" / Колаж "Сьогодні"

В Україні запроваджено надзвичайний станпо всій території країни, але рішення ще немає. Цей режим передбачає низку обмежень, а вводиться у 30 днів.

Про це повідомляє сайт Сьогодні.

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Заборони та обмеження у режимі надзвичайного стану

В умовах НС допускається примусове відчуження об'єктів права приватної власності, проте при цьому має відбутися повне відшкодування їх вартості (ст. 41 Конституції).

Робота або служба, яку виконує особа відповідно до законів про надзвичайний стан, не вважається примусовою працею (ст. 43 Конституції).

В умовах надзвичайного стану також можуть встановлюватися окремі обмеження прав та свобод із зазначенням терміну дії цих обмежень:

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особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

заборона на проведення зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій, видовищних, спортивних та інших масових заходів;

заборона страйків.

Додаткові заходи

Також можуть бути запроваджені:

комендантська година;

призупинення після попередження діяльності політичних партій та об'єднань громадян, якщо їхня діяльність спрямована на дестабілізацію ситуації;

перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян;

обмеження продажу зброї, отруйних та сильнодіючих хімічних засобів, спиртних напоїв;

вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї, у підприємств – навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин;

обмеження роботи ЗМІ та доступу громадян до інформації;

заборона на виготовлення інформаційних матеріалів, спрямованих на дестабілізацію ситуації;

висилання порушників громадського порядку з місця перебування за місцем проживання за особистий рахунок;

спеціальні правила користування зв'язком.

Найжорсткіші правила за надзвичайного стану:

тимчасове виселення людей із місць, які визнані небезпечними для проживання, але з обов'язковим наданням тимчасового житла;

тимчасова заборона будівництва нових, розширення чинних підприємств та інших об'єктів;

встановлення карантину та проведення обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів;

запровадження особливого порядку розподілу товарів та предметів першої необхідності;

мобілізація ресурсів держпідприємств, зміна режиму роботи, переорієнтація виробництва необхідної продукції;

усунення роботи на період НП керівників держпідприємств, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки;

у виняткових ситуаціях можливе залучення працездатного населення та його транспортних засобів.

Поліція в режимі надзвичайного стану може:

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проникнути в житло або інше володіння особи без рішення суду у невідкладних випадках, пов'язаних із порятунком життя людей та цінного майна за надзвичайних ситуацій;

обмежити або заборонити рух транспорту та пішоходів на окремих ділянках вулиць та автомобільних доріг, якщо це необхідно для забезпечення громадської безпеки та порядку, охорони життя та здоров'я людей;

вимагати від осіб залишити певне місце на певний термін або заборонити або обмежити особам доступ до певної території чи об'єктів, якщо це необхідно для забезпечення громадської безпеки та порядку, охорони життя та здоров'я людей.

Які права мають українці при режимі надзвичайного стану

громадяни мають рівні конституційні правничий та свободи й рівні перед законом;

громадянин України не може бути позбавлений громадянства та права змінити громадянство;

кожна людина має невід'ємне право життя;

кожен має право на повагу до його гідності;

кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність;

усі мають право спрямовувати індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади;

кожний має право на житло;

шлюб ґрунтується на добровільній згоді жінки та чоловіка;

діти рівні у правах;

права та свободи людини та громадянина захищаються судом;

кожен має право на відшкодування збитків, заподіяних незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів державної влади;

кожному гарантується право знати свої права та обов'язки;

закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі;

кожен має право на професійну юридичну допомогу;

кожен має право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази;

ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за те саме правопорушення;

особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки його вина не буде доведена в законному порядку та встановлена ​​обвинувальним вироком суду;

особа не несе відповідальності за відмову давати показання чи пояснення щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів, коло яких визначається законом.

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