Надзвичайний рівень: українців попередили про серйозну небезпеку

В Україні 2 квітня в дев'яти областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Попереджається про небезпеку в таких областях:
- Вінницька;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Харківська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Одеська.
Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу. Наразі температура в межах середньої для України норми – в травні бувало і мінус 10 і плюс 30. Цьогоріч справжнє тепло прийде в середині місяця.
Також повідомлялося, що 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.