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Надзвичайний рівень: українців попередили про серйозну небезпеку

2 травня, 13:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У дев'яти областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, синоптики попередили про небезпеку

В Україні 2 квітня в дев'яти областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Попереджається про небезпеку в таких областях:

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Коронавірус в Україні. За добу виявили більше 5 тисяч нових випадків
  • Вінницька;
  • Хмельницька;
  • Черкаська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Одеська.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу. Наразі температура в межах середньої для України норми – в травні бувало і мінус 10 і плюс 30. Цьогоріч справжнє тепло прийде в середині місяця.

Також повідомлялося, що 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.

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