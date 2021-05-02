Надзвичайний рівень: українців попередили про серйозну небезпеку

В Україні 2 квітня в дев'яти областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Попереджається про небезпеку в таких областях:

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Вінницька;

Хмельницька;

Черкаська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Одеська.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травні і коли нарешті порадіємо справжньому теплу. Наразі температура в межах середньої для України норми – в травні бувало і мінус 10 і плюс 30. Цьогоріч справжнє тепло прийде в середині місяця.

Також повідомлялося, що 26 квітня Україну несподівано засипало снігом, що досить нетипово для середини весни. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.