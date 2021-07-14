Що буде далі з Україною? Яценюк виступить на Атлантичній раді у Вашингтоні

У Вашингтоні піднімуть ряд важливих для України питань, особливо в плані реформ, які США чекають від Києва

Арсеній Яценюк / Фото: Сьогодні

Сьогодні прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк виступить на Атлантичній раді у Вашингтоні. Тема дискусії: "Що чекає Україну". Про це повідомляє пресслужба КФБ.

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У ході дискусії серед іншого будуть обговорюватися такі питання:

чи дійсно президент Зеленський має намір продовжити курс реформ, розпочатий у 2014 році;

який прогрес сьогодні в Україні;

що буде далі з Україною, і чи можуть ці зміни підштовхнути країну до членства в НАТО і ЄС;

чи достатньо нових зусиль України на тлі того, що президент США Джо Байден закликає Київ продовжувати курс на боротьбу з корупцією і демократичні реформи;

чого очікує Україна від Заходу;

як Захід може допомогти стримувати війну Росії проти України, яка ще далека від завершення.

Модератором дискусії буде Мелінда Гарінґ, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради.

Із вступним словом виступить колишній посол США в Україні та віцепрезидент з питань стратегічної стабільності і безпеки в Інституті миру (США) Вільям Тейлор. Разом з ним буде виступати й колишній заступник міністра закордонних справ України, директор Київського безпекового форуму.

Початок дискусії – о 18:30 за київським часом.

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Як ми писали, днями Яценюк привітав Санду після виборів у Молдові. За його словами, молдавани дали на виборчих дільницях потужну відповідь заради успішного європейського майбутнього своєї країни.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розповідав деталі візиту Зеленського у США.