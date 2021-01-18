Що буде після "зимового" локдауну? Ми розібралися

Адаптивний карантин в Україні триватиме до березня

24 січня закінчується строк дії "зимового" локдауну, однак на цьому карантин не закінчиться – ймовірно, після цього Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони".

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Сайт "Сьогодні" розповідає, що буде після січневого локдауну, скільки ще триватимуть заборони і які обмеження чекають на українців.

Що відбувається?

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, "зимовий" карантин, який діє у всіх регіонах країни з 8 січня, закінчиться вже в кінці цього тижня, 24 січня.

Однак в уряді досі немає єдиної думки, як Україна буде жити після цього. Наприклад, головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ не буде наполягати на продовженні жорсткого карантину.

А от міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключає можливості продовження локдауну – все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

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Водночас глава уряду Денис Шмигаль сьогодні заявив, що після закінчення січневого карантину країна повернеться до обмежень "помаранчевої зони" – і вони триватимуть до 31 березня.

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Так що буде після локдауну?

Найімовірніше, Кабмін введе адаптивний карантин, як і каже прем'єр Шмигаль.

Отже, у всіх регіонах України буде заборонено:

проведення масових заходів – концертних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших – за участю понад 20 осіб (крім спортивних заходів без глядачів);

діяльність театрів і кінотеатрів із заповненістю залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

надання послуг громадського харчування з 22:00 до 07:00 (крім доставки і замовлень навинос);

розміщення відвідувачів на відстані менше двох метрів між столиками і більше чотирьох осіб за одним столом;

робота спортзалів, якщо не можна забезпечити одну людину на 20 кв. м;

проведення навчального процесу в групах понад 20 осіб;

навчання, якщо на самоізоляції є близько 50% навчальної групи;

проведення планових госпіталізацій, крім випадків термінового лікарського втручання.

Також під час адаптивного карантину діє спеціальний час для пенсіонерів – з 10:00 до 12:00 в об'єктах торгівлі та органах влади.

Як повідомлялося раніше, Держспоживслужба Києва виступає за введення адаптивного карантину в столиці після закінчення січневого локдауну.

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Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому заборонили продавати шкарпетки та інші непродовольчі товари.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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