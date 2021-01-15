Що буде з пандемією 2021 року: чи допоможе вакцина, коли знімемо маски і вийдемо з карантину

Світ тільки отримав вакцину, і головним завданням стане зробити щеплення більш як половині населення Землі, щоб побороти пандемію COVID-19

Наприкінці 2020-го світ нарешті отримав вакцину від COVID-19. В економічно сильних країнах вже почалася масова вакцинація. Велика Британія, країни ЄС, США, Канада, Саудівська Аравія та інші країни схвалили для екстреного використання вакцини, які ще не пройшли фінальний етап випробувань.

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Україна отримає вакцину в лютому. А чи поборе світ пандемію – залежатиме від ходу вакцинації в усіх країнах. Тому що пандемія залишається проблемою всього світу, а не окремих країн.

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з інфекціоністами і епідеміологами, щоб зрозуміти, що очікувати 2021 року.

Вакцина від коронавірусу допоможе перемогти коронавірус 2021-го?

Вакцини можуть запобігти COVID-19. Але щоб з'явився імунітет від SARS-Cov-2, потрібно хоча б вакцинувати 60% населення, а краще 80%.

Країни Заходу вже почали вакцинацію. І осінь 2021-го – сезон чергової хвилі – вони зустрінуть з колективним імунітетом, створеним вакциною. Тому що природного колективного імунітету, коли перехворіли всі, в природі ще не зустрічалося, зазначає Вадим Арістов, інфекціоніст, директор Revival Institute for Future.

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Вакцина AstraZeneca. Фото: astrazeneca.com

Країни, які вже розгорнули вакцинацію, до осені провакцинують близько 50% свого населення, прогнозує інфекціоніст. Цей процес не швидкий, оскільки вакцина надходить невеликими партіями, її складно зберігати – для препарату від Pfizer потрібно -70 °C. Потім вакцину потрібно розвезти по населених пунктах і по лікарнях. Це займе не один місяць.

До України вакцина прибуде десь навесні. Але скільки цієї вакцини буде, які групи населення будуть вакциновані – це ще поки під питанням. Якщо провакцинують невелику кількість людей, то це матиме вплив лише на ту групу населення, яку провакцинують, наприклад, медичних працівників. Якщо їх провакцинують, то вони будуть захищені, так само з пенсіонерами і так далі. Але невідомо, коли буде провакцинована більша частина населення. Тому індивідуальний позитивний вплив вакцинації може бути, а масштабний навряд чи.

Чи вистачить вакцин для всіх країн?

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Ніколи раніше в світі не виникало такої великої потреби у вакцинах одночасно. А щоб отримати глобальний ефект, потрібно вакцинувати як мінімум 60% населення Землі – майже 5 млрд осіб. Тоді пандемія перетвориться на сезонне захворювання. І головним викликом стане виробництво вакцин в достатніх обсягах.

Але за оцінками Коаліції з інновацій у забезпеченні готовності до епідемій (CEPI), глобальні виробничі потужності з виробництва вакцин проти COVID-19 становлять від 2 до 4 мільярдів доз на рік.

/ Фото: Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Великі фармацевтичні компанії укладають контракти на виробництво вакцин з іншими компаніями по всьому світу. Успішне масштабування розподіленого виробництва може зробити 2021 рік поворотним роком в боротьбі з COVID-19, але не кінцем пандемії.

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Найімовірніше, вакцини отримають в новому році люди з груп ризику і це допоможе зменшити смертність. Але чи протримається імунітет у вакцинованих до наступної осені або зими? Або знадобиться повторна вакцинація? Як довго зберігатиметься імунітет – залишається досі відкритим питанням.

До того ж уже спостерігається розрив між багатими країнами та бідними.

Країни з високим рівнем доходів куплять перші 2 мільярди доз, прогнозує CEPI. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) створила ініціативу COVAX, яка має намір надати 2 мільярди доз вакцини більш ніж 190 країнам-учасницям до кінця 2021-го – безкоштовно або за низькою ціною для більш як 90 країн з низьким і середнім рівнем доходів. У тому числі вакцину від COVAX отримає і Україна на вакцинацію 20% населення.

Як може вести себе вірус 2021 року?

Пандемія – проблема всього світу. І окремо в Україні ситуація не може істотно стати краще, якщо в інших країнах ситуація не поліпшується, і навпаки.

На початку року ситуація буде приблизно такою ж, як зараз, прогнозує епідеміолог Людмила Мухарська.

В економічно розвинених країнах і країнах, що розвиваються, ситуація з "короною" може бути різною.

Розвинені країни зупинять смертність за рахунок вакцинації, але тим не менше вірус продовжить поширюватися через сполучення з іншими країнами.

/ Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

А в країнах, що розвиваються, хвилі захворюваності триватимуть, прогнозує Арістов.

Маски і карантинні обмеження залишаться 2021 року?

Так. Носіння масок залишиться необхідністю 2021 року і навіть для вакцинованих. Немає даних, що вакциновані не можуть переносити вірус. Вакцина допомагає виробити антитіла і швидко подолати інфекцію без розвитку хвороби. Ймовірно, що віруси потраплятимуть в носоглотку і виділятимуться з верхніх дихальних шляхів. Це означає, що вакцинована людина не матиме ускладнень, але може створювати загрозу.

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Посилення обмежень залежатимуть від того, який варіант вірусу циркулюватиме в Україні.

2021 року лише кінець початку пандемії. Світ тільки отримав вакцину і головним завданням стане прищепити більш як половину населення, щоб вірус перетворився на сезонний, і зняти більшість обмежень.

Тому 2021 рік буде дуже схожий на 2020-й: маски, соціальне дистанціювання, миття рук і обмежені поїздки. Це означає, що 2021 року наше повсякденне життя і наші погляди будуть переплетені з епідемією загалом.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що "британський" штам не викликає серйознішого перебігу хвороби або підвищеної смертності. Однак він заразніший за відомі раніше різновиди коронавірусу.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я впевнені, що виникнення нових мутацій коронавірусу є природним процесом.

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