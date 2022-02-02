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Що робити, якщо не підтягується COVID-сертифікат із бустером – інструкція

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 14:33
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Щоб отримати документ, достатньо надіслати запит у додатку "Дія". Зробити це можна першого дня введення дози вакцини
В Україні з COVID-сертифікатом можуть бути проблеми. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні з COVID-сертифікатом можуть бути проблеми. Фото: колаж "Сьогодні"

У додатку "Дія" можуть бути випадки, коли не підтягується COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою або зменшився термін дії документа про вакцинацію.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, що робити у таких ситуаціях.

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Які проблеми виникають?

У МОЗ розповіли, що їм часто надходять питання з приводу того, що новий COVID-сертифікат не з'явився в "Дії", після оновлення запиту в додатку отримали два сертифікати, один із яких із зменшеним терміном дії, або документ не підтягується.

Наголошується: щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит у додатку "Дія". Зробити це можна першого дня введення дози вакцини проти COVID-19.

Що робити?

Якщо ви після оновлення запиту в додатку отримали два сертифікати, один із яких із зменшеним терміном дії, то в такому разі не варто панікувати.

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У додатку відображатимуться два сертифікати. Один – новий, про бустерне щеплення, другий – про дві дози вакцини проти коронавірусу, який у вас був раніше. Але з 19 січня термін дії сертифікатів щодо вакцинації зменшився до 270 днів, тому кінцева дата його дії змінилася.

COVID-сертифікат про бустер не оновлюється автоматично. Тому якщо після вакцинування інформація у додатку не оновилася, то для його генерування необхідно у "Дії" створити та надіслати запит на отримання нового документа. Через кілька секунд на вкладці "Документи" з'явиться новий цифровий сертифікат.

Крім того, є ймовірність, що під час внесення даних про ваше щеплення припустилися помилки, тому може бути, що бустер не підтягується в додатку "Дія". Щоб виправити помилку, зверніться до лікаря, який робив вам вакцинацію, та перевірте разом з ним, чи правильно внесено дані про щеплення до електронної системи МОЗ, а саме бустера.

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