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Що робити, якщо у вас безсоння чи агресія? Психолог відповіла

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 22:07
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Гармонізувати психологічний стан можна, наприклад, створивши графік хобі
Психолог Катерина Вепро розповіла, що безсоння - маркер проблем із ментальним здоров'ям

До психологини Катерини Вепро все частіше звертаються через безсоння. Але це не єдиний маркер невдач із ментальним здоров'ям. Якщо протягом двох тижнів відчуваєте агресію, щогодини хочете їсти або навпаки, не вистачає апетиту, а вночі кілька разів прокидаєтеся – це початок проблем.

У рамках проєкту Фонду Ріната Ахметова "Подолати. Допомагає психолог" гештальт-терапевт Катерина Вепро дала поради, як гармонізувати психологічний стан.

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Сімейна психологиня Катерина Вепро сказала, що якщо у вас порушення сну, безсоння, це означає, що ваша психіка не може розслаблятися, не може лягти і повноцінно відпочити. І в такому разі наступний день починається у певній напрузі та з втомою. Це може спричинити більш серйозні ментальні розлади.

Втома від роботи

У проєкті Фонду Ріната Ахметова "Подолати. Допомагає психолог" експерт розповідає: до порушення психічного стану приводить насамперед робота 24 години на добу. Люди переоцінюють власні можливості та нехтують лімітами.

"Нескінченна залученість вона лише виснажує людину. Це ілюзія, що якщо я відповім ще на чотири листи, то ми матиму більш вільний день.

Незважаючи на роботу, турботу про сім'ю та друзів – важливо мати щоденне заняття для душі.

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"Рекомендую почати з 15 хвилин. Головне чітко дотримуватись графіка для хобі. Звичайно, хтось може сказати, я люблю в'язати і за 15 хвилин не зв'яжу светр, для цього потрібно 3 години кожен день. Ну, так ви можете його в'язати рік, але, якщо ви шукатимете ідеальні можливості та ідеальну кількість часу, ви можете не почати його ніколи!" – каже психолог.

Знецінення себе

Психотерапевт радить уникати знецінення. Це найкоротший шлях до депресії через невдоволення собою.

"Я пропоную вам 2-3 пункти відзначати, що ви зробили сьогодні добре, чим ви задоволені", – каже гештальт-терапевт та сімейна психологиня Катерина Вепро.

Психологічна підтримка

Психологічну підтримку Фонд надає з перших днів конфлікту на Сході.

"Такі онлайн-трансляції та вебінари проходять у рамках проєкту "Голос Мирних. Музей Фонду Ріната Ахметова". Одне із завдань психологічного спрямування – допомогти мирним жителям впоратися з травмою війни та підтримати їхнє ментальне здоров'я", – розповідає гештальт-терапевт і сімейна психологиня Катерина Вепро.

Психологічне спрямування – невід'ємна частина масштабної програми "Гуманітарний штаб Ріната Ахметова", який врятував 3,5 мільйона людей на Донбасі.

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