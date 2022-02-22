Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Що робити, якщо почули сирену у вашому місті? Відеоінструкція

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 11:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рятувальники розповіли, що потрібно зробити насамперед українцям, якщо у їхньому місті звучить сигнал "Увага всім" – три головні кроки
Що робити у випадку НП у вашому місті - поради
Що робити у випадку НП у вашому місті - поради / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у місті звучить сигнал "Увага всім", українцям потрібно якнайшвидше включити телебачення чи радіо, оскільки там озвучать подальші вказівки для людей.

Про це повідомили у ДСНС.

Реклама

Як дізнатися, що це сигнал "Увага всім?

Якщо в місті включили сирени, звучать уривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, які тривають кілька хвилин, це означає, що в місті сталася НП. Саме так позначають сигнал "Увага всім".

Що робити у цьому випадку?

Рятувальники дали коротку інструкцію для українців:

Реклама
  1. Увімкніть телебачення або радіо – інформація надсилається інформаційними телеканалами протягом п'яти хвилин після сигналу.
  2. Зосередьтеся. Уважно слухайте всі інструкції та виконуйте їх.
  3. Слідкуйте за ситуацією – не вимикайте телевізор або радіо, щоб не пропустити нові вказівки.

Що можуть сказати в оголошенні?

В оголошеннях можуть сказати, що, наприклад, очікується бомбардування – ви повинні організовано пройти до місця евакуації, не брати з собою нічого зайвого, крім документів та цінних речей.

На мобільний телефон може надходити повідомлення з наведеними нижче інструкціями. Однак така послуга дорога, тому її використовуватимуть лише в крайньому випадку.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Журналісти розповіли, як голову МВС накрило снарядами на передовій Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Співробітникам "Київпастрансу" два місяці не платять зарплату. Ми дізналися подробиці Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Що робити, якщо почули сирену у вашому місті? Відеоінструкція Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

186 356

захворіло за тиждень в Україні

-19%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти