Що робити, якщо ви потрапили під обстріл. Поради спеціалістів

Деякі питання слід заздалегідь продумати, щоб краще підготуватися на випадок надзвичайної ситуації

Підготуйтеся до НС та дотримуйтесь інструкцій / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям слід пам'ятати, що гарна підготовка до НС – запорука кращої допомоги собі та близьким. Чітке розуміння алгоритму дій допоможе більш ефективно впоратися із кризою та зменшити негативні наслідки для суспільства загалом.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дали практичні поради.

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Як обладнати своє житло на випадок НС

Деякі питання слід продумати заздалегідь, щоб краще обладнати своє житло на випадок надзвичайної ситуації та захистити себе та близьких:

по можливості дізнайтеся, де знаходяться найближчі укриття та перевірте стан підвального приміщення;

перевірте наявність аварійного виходу;

зробіть запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;

перевірте наявність в аптечці засобів надання першої медичної допомоги та продумайте, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу;

підготуйте засоби пожежогасіння;

подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення енергопостачання (ліхтарики, свічки);

підготуйте засоби для приготування їжі за відсутності газу та електропостачання;

зберіть найнеобхідніші речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу до сховищ;

подбайте про справний стан приватного транспорту та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району;

У холодний час подумайте про альтернативний обігрів будинку на випадок відключення централізованого опалення.

Якщо ви опинились у зоні бойових дій

Не повідомляйте про свої майбутні дії та плани малознайомим людям, а також знайомим із ненадійною репутацією;

Завжди носіть із собою документ, що засвідчує особу. Гроші та документи тримайте у різних місцях – так у вас буде більше шансів їх вберегти;

Тримайте біля себе записи про групу крові (свою та близьких родичів) та інформацію про можливі проблеми зі здоров'ям (наприклад, алергію на медичні препарати, хронічні захворювання);

Дізнайтеся, де розташовані сховища та укриття, близькі до ваших будинків, роботи та місць, які ви часто відвідуєте;

Намагайтеся якнайменше перебувати поза житлом та роботою, зменшіть кількість поїздок без важливої причини, уникайте місць скупчення людей;

При виході з приміщень дотримуйтесь правил правої руки і пропускайте вперед нужденних – це допоможе уникнути тисняви;

Не втручайтесь у суперечки з незнайомими людьми – це допоможе уникнути можливих провокацій;

У разі надходження інформації офіційними каналами державних органів влади про можливу небезпеку передайте її іншим людям: родичам, сусідам, колегам.

Що не можна робити

наближатися до вікон, якщо почуєте постріли;

спостерігати за перебігом бойових дій, стояти чи перебігати під обстрілом;

сперечатися з озброєними людьми, фотографувати та робити записи у їх присутності;

демонструвати зброю чи предмети, схожі неї;

підбирати кинуту зброю та боєприпаси;

стосуватися вибухонебезпечних та підозрілих предметів, намагатися розібрати їх або перенести в інше місце ― негайно повідомте про їхнє розташування територіальними органами ДСНС та Національної поліції за телефонами "101" та "102";

носити армійську форму або камуфльований одяг – краще надягайте одяг темного кольору, що не привертає уваги, і уникайте будь-яких символів, адже вони можуть викликати неадекватну реакцію.

Під час стрілянини

Під час стрілянини краще сховатися у захищеному приміщенні (наприклад, у ванній або навіть у самій ванній). Коли це неможливо, слід лягти, прикрившись предметами, здатними захистити вас від уламків та кульок.

Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення у землі чи канава. Укриттям може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ганку.

Не намагайтеся сховатися за автомобілями чи кіосками – вони часто стають мішенями.

Де б ви не знаходилися, тіло має бути у максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розгорніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками і відкривши рота, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, доки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде хоча б протягом 5 хвилин. Якщо ваше житло знаходиться в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою) – це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском чи масивними меблями.

Під час артобстрілу

Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтеся у під'їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій та під стінами будинків з легких конструкцій. Такі об'єкти є неміцними, ви можете опинитися під завалом або травмуватися.

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Захист можуть надати бетонні конструкції (крім тих, що можуть обрушитися або спалахнути), траншеї, неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку та канави.

Закривайте вуха долонями і відкривайте рот – це врятує від контузії, убереже від баротравми.

Не приступайте до розбору завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та аварійно-рятувальної служби.

Під час артилерійського обстрілу системами залпового вогню

Снаряд (ракету) можна помітити та зреагувати, залпи реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на горизонті, а вдень димні сліди ракет;

Організуйте постійне спостереження, постійно тримайте в полі зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч і які можна використовувати як укриття. Після сигналу спостерігача є кілька секунд, щоб сховатися.

Ховайтеся у підвалі чи іншому поглибленому приміщенні. Вибирайте місце в кутку між стінами, що несуть, і недалеко від вікон, дверей для того, щоб миттєво залишити будинок у разі влучення снаряда.

Не виходьте з укриття, не зачекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрілянини та коригування вогню або зміна позиції.

Телефони рятувальних та аварійних служб

112 – єдиний номер виклику всіх екстрених служб. Зателефонувавши за цим номером, диспетчер викличе бригаду

необхідної служби.

101 – Пожежна допомога.

102 – Поліція.

103 – Швидка медична допомога.

104 – Аварійна служба газової мережі.

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