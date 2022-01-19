Що робити при появі симптомів "Омікрону": інструкція

Обов'язково дослухайтеся до рекомендацій медиків

Симптоми "Омікрону" схожі на ГРВІ, тому негайно потрібно звертатися до лікаря. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні почастішали випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". З появою перших симптомів важливо відразу звернутися до лікаря, щоб зупинити поширення вірусу та зменшити ризик ускладнень.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус інфо".

Реклама

Що робити, якщо з'явилися симптоми COVID-19?

Залишайтеся вдома

Зателефонуйте відразу ж своєму лікареві

Опишіть свої ознаки. Розкажіть про те, чи контактували ви з людьми, які можуть бути інфіковані

Дотримуйтесь інструкції свого лікаря

У невідкладному стані терміново викликайте швидку допомогу за номером 103:

Біль у грудях

Тяжке дихання, перепочинок у стані спокою

Ознаки дихальної недостатності

Сатурація з рівнем кисню в крові менш як 92%

Порушення свідомості

Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан

Головні симптоми "Омікрону"

Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на "Омікрон" найчастіше спостерігають:

нежить (73%)

головний біль (67,5%)

втома (63,5)

чхання (60%)

біль у горлі (59,6%)

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який нині домінує в Україні. У разі зараження цим штамом разом із зазначеними вище симптомами також спостерігається кашель (43,5%), хрипкий голос (35,7%), озноб або тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричинити тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення "Омікрону" в небезпеці перебувають ті, хто не пройшов базовий курс вакцинації проти COVID-19.

Реклама

Як стало відомо, новий штам має менший період інкубації. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три дні.

Також поодинокі дослідження вказують, що відбувається зміщення захворюваності на штам "Омікрон" у молодшу вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то "Омікроном" – 30,8.

Є ризик повторного зараження

Також збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку з "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – більш ніж у 5 разів вище, 13%.

Реклама

Попередньо, "Омікрон" у 2,9 раза інфекційніший, ніж "Дельта". Тобто новий штам заразніший у порівнянні з "Дельтою".

Водночас поки що немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, викликаної "Омікроном". Попередні дані свідчать, що нових незвичайних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Що робити, якщо з'явилися симптоми ГРВІ?

З появою будь-яких симптомів ГРВІ насамперед слід звернутися до свого сімейного лікаря. Той повинен надати напрямок тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів слід не відвідувати місця загального скупчення людей та дотримуватися режиму самоізоляції.

Раніше ми писали: