Що робити при появі симптомів "Омікрону": інструкція

В Україні почастішали випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". З появою перших симптомів важливо відразу звернутися до лікаря, щоб зупинити поширення вірусу та зменшити ризик ускладнень.
Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус інфо".
Що робити, якщо з'явилися симптоми COVID-19?
- Залишайтеся вдома
- Зателефонуйте відразу ж своєму лікареві
- Опишіть свої ознаки. Розкажіть про те, чи контактували ви з людьми, які можуть бути інфіковані
- Дотримуйтесь інструкції свого лікаря
У невідкладному стані терміново викликайте швидку допомогу за номером 103:
- Біль у грудях
- Тяжке дихання, перепочинок у стані спокою
- Ознаки дихальної недостатності
- Сатурація з рівнем кисню в крові менш як 92%
- Порушення свідомості
- Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан
Головні симптоми "Омікрону"
Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на "Омікрон" найчастіше спостерігають:
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- нежить (73%)
- головний біль (67,5%)
- втома (63,5)
- чхання (60%)
- біль у горлі (59,6%)
Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який нині домінує в Україні. У разі зараження цим штамом разом із зазначеними вище симптомами також спостерігається кашель (43,5%), хрипкий голос (35,7%), озноб або тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.
Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може спричинити тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення "Омікрону" в небезпеці перебувають ті, хто не пройшов базовий курс вакцинації проти COVID-19.
Як стало відомо, новий штам має менший період інкубації. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три дні.
Також поодинокі дослідження вказують, що відбувається зміщення захворюваності на штам "Омікрон" у молодшу вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то "Омікроном" – 30,8.
Є ризик повторного зараження
Також збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку з "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – більш ніж у 5 разів вище, 13%.
Попередньо, "Омікрон" у 2,9 раза інфекційніший, ніж "Дельта". Тобто новий штам заразніший у порівнянні з "Дельтою".
Водночас поки що немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, викликаної "Омікроном". Попередні дані свідчать, що нових незвичайних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.
Що робити, якщо з'явилися симптоми ГРВІ?
З появою будь-яких симптомів ГРВІ насамперед слід звернутися до свого сімейного лікаря. Той повинен надати напрямок тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів слід не відвідувати місця загального скупчення людей та дотримуватися режиму самоізоляції.
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